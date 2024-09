Maiara Cintia Fernandes da Costa, de 31 anos, mãe atípica, ativista e ex-conselheira tutelar, anunciou sua candidatura a vereadora de Colorado do Oeste pelo PRD, na coligação “Renova Colorado”.

Nascida em Porto Velho, Maiara foi criada em Colorado do Oeste, onde aprendeu sobre princípios e valores com sua mãe, Efigenia Maura Lopes Fernandes Castaman, e seu avô pioneiro da cidade, Sebastião Fernandes de Oliveira.

Atualmente, Maiara está se formando em psicopedagogia e destaca que sua principal bandeira política é a inclusão de pessoas com deficiência.

Como membro da diretoria da AMACONESUL, uma associação que acolhe famílias atípicas, ela afirma conhecer de perto as lutas diárias enfrentadas por essas famílias, especialmente as mães de crianças com necessidades especiais.

Em entrevista, Maiara ressaltou que Colorado do Oeste é uma cidade de pessoas batalhadoras, que enfrentam desafios diários com coragem e determinação. No entanto, ela afirma que famílias atípicas ainda não têm voz suficiente nas decisões públicas. “Quem está olhando para as pessoas autistas, com deficiência, mães, idosos e jovens?”, questiona.

Se eleita, Maiara garante lutar por uma cidade mais inclusiva e inovadora, com a criação de uma Secretaria dedicada exclusivamente às Pessoas com Deficiência. A missão dessa secretaria seria promover políticas públicas inclusivas e garantir o acesso pleno de pessoas com deficiência aos serviços da cidade. As atribuições dessa secretaria incluiriam: elaboração e implementação de programas de inclusão social, educacional e profissional; fiscalização do cumprimento das leis de acessibilidade; criação de campanhas de conscientização sobre os direitos das pessoas com deficiência.

Além disso, Maiara propõe iniciativas nas áreas de esporte, educação, lazer e mobilidade urbana. Entre suas propostas, estão a criação de projetos esportivos inclusivos, a implementação de currículos adaptados com uso de tecnologia como Realidade Aumentada, e a melhoria da infraestrutura de transporte público para garantir acessibilidade plena.

Maiara também conta com o apoio de figuras políticas de destaque, como os senadores Jaime Bagattoli e Marcos Rogério (ambos do PL), o deputado Luizinho Goebel (Podemos), e os pré-candidatos a prefeito e vice de Colorado do Oeste, Edinho da Rádio (PL) e Marlucia (PL).