Na tarde desta quarta-feira, 25, o candidato a vereador pelo Republicanos, Eliton Costa, procurou a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para denunciar um caso de difamação, calúnia e perseguição eleitoral que vem sofrendo em Vilhena.

Conforme relatado em Boletim de Ocorrência, Eliton informou que uma página em uma rede social, intitulada “Vilhena Notícias”, tem publicado, de forma sistemática, acusações falsas de que ele estaria promovendo showmício e distribuindo ingressos para obter engajamento em sua campanha.

Um vídeo foi gravado explicando as medidas adotadas. “Quero informar que registramos uma ocorrência contra a pessoa que está espalhando fake news sobre nós. A polícia já está investigando e estamos rastreando quem está financiando toda essa calúnia”, explicou Eliton Costa.

A última publicação, feita por um autor desconhecido, afirma que Eliton e o candidato a prefeito, Delegado Flori, estariam se beneficiando desse esquema de distribuição de ingressos e showmícios. A postagem também menciona que a suspensão da propaganda eleitoral de Flori, determinada pela Justiça, nesta quarta-feira, seria uma punição em relação às denúncias feitas pela página.

A assessoria do prefeito Flori esclareceu que o real motivo da suspensão da propaganda eleitoral para a majoritária, determinada pela Justiça Eleitoral, se deve a inserções no rádio e na televisão que contavam com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro e do senador Jaime Bagattoli, que ultrapassavam o tempo permitido de participação de terceiros.