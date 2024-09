O acidente aconteceu no dia 27 de julho de 2024. Na ocasião, o policial militar da reserva Aparecido Mendes Vieira, que trafegava pela BR-435, próximo a Cerejeiras, bateu de frente com outro carro.

No choque, ambos os motoristas sofreram ferimentos graves, sendo socorridos ao Hospital São Lucas pelo Corpo de Bombeiros. Contudo, devido ao estado grave do 3º Sargento PM Aparecido Mendes Vieira, ele foi transferido para o Hospital Bom Jesus, em Vilhena, e após várias cirurgias, não resistiu e morreu nesta quarta-feira, dia 25.

O corpo do policial militar passará por autópsia em Vilhena e depois será transladado para Cerejeiras, onde será velado e sepultado.

O Comando do 3º BPM de Vilhena emitiu nota de pesar. Confira:

NOTA DE PESAR

É com intensa consternação que o Comando do 3º BPM, em nome do efetivo policial, vem externar o profundo sentimento de pesar pelo falecimento do 3º SGT PM APARECIDO MENDES VIEIRA, ocorrido nesta quarta-feira, 25 de setembro de 2024.

O 3º SGT PM MENDES ingressou na Polícia Militar no ano de 1989 e foi para a reserva remunerada no ano de 2012.

O militar estava internado no Hospital Bom Jesus em tratamento de saúde e já havia passado por várias cirurgias após sofrer um acidente de trânsito há cerca de dois meses. Contudo, nesta tarde, não resistiu e veio a óbito.

Por muitos anos, serviu no 3º Batalhão de Polícia Militar de forma exemplar e dedicada.

Deixamos com a família nosso sentimento de solidariedade e pêsames pela sentida perda.

Assessoria do 3º BPM