O deputado Cirone Deiró anunciou nesta terça-feira (24) a liberação de R$ 548 mil para a recuperação das estradas rurais do município do Vale do Anari.

As obras serão executadas por meio de convênio entre o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transporte (DER) e a Prefeitura Municipal.

Segundo Cirone Deiró, os recursos já foram liberados e os serviços devem ter início dentro de aproximadamente 10 dias. O deputado informou que assegurou o benefício, atendendo a pedido do vereador Manoel Gomes, o Manoel da Eucatur e do prefeito Anildo Alberton. “Tenho empenhado esforços no sentido de valorizar a agricultura familiar, garantindo ao produtor o direito de ter boas estradas para se locomover até a cidade e para transportar sua produção”, disse Cirone.

Manoel da Eucatur disse que solicitou os recursos, porque conhece a realidade dos produtores rurais e sabe da importância da manutenção das estradas. “Estou feliz por conseguir esse benefício, porque sei que esses recursos vão facilitar a vida de quem mora na área rural”, afirmou o vereador.