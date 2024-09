Na última terça-feira (24), a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) acompanhou a ação denominada “Dia D” de inclusão da Pessoa com Deficiência (PcD) no mercado de trabalho, na capital.

O evento foi organizado pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Rondônia (SRTE), em parceria com a Prefeitura de Porto Velho/Sine Municipal e diversas instituições.

Na ocasião, foram ofertadas mais de 100 vagas de emprego para PcD e serviços da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur)/Sine Municipal, entre eles: cadastramento de currículos, assistência na Carteira de Trabalho Digital, entrada no seguro-desemprego e orientação profissional, expedição da Carteira da Pessoa com Autismo, Carteira da Pessoa com Deficiência, credencial de estacionamento para Idoso e PcD, simulação e pedido de aposentadoria, consulta de benefícios previdenciários, pedido de salário-maternidade e pensões, além de consultas médicas para elaboração de laudos.

Segundo a parlamentar, no dia a dia já vem sendo feito um trabalho essencial pelas entidades envolvidas com as pessoas que convivem com algum tipo de deficiência, que ela considerou “uma verdadeira inclusão”. “Vocês estão dando a condição, com capacitação, com documento, cidadania, para que as pessoas possam realmente continuar a fazer parte da sociedade. Eu acho que, dessa forma, começamos a evoluir”.

“A gente tem que mostrar para as pessoas que elas podem. Elas têm o documento, têm aqui uma forma facilitada de conseguir essa documentação e, principalmente, já têm a vaga. Isso é algo que emociona ver que realmente há pessoas que se preocupam com o ser humano. Que essa ação possa ser maior e incluir cada vez mais pessoas”, acrescentou Ieda Chaves.

O evento ocorreu justamente na semana em que o Brasil comemora o Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência, lembrado no último sábado (21).

Parceiros

O “Dia D” contou com o envolvimento dos seguintes parceiros: Secretaria de Assistência Social e Família (Semasf); Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran); Conselho Municipal de Direitos das Pessoas com Deficiência; Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Rondônia (Sesau); Instituto Nacional do Seguro Social; Instituto Federal de Rondônia (Ifro); Universidade Federal de Rondônia (Unir).

Serviço

O Sine Municipal está localizado na Rua General Osório, nº 81, Centro. O funcionamento é das 7h30min às 13h30min, de segunda a sexta-feira. Para acompanhar as oportunidades, acesse o site https://www.portovelho.ro.gov.br/sine/vagas.