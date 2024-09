Está tudo pronto para receber o grande evento político do PL, que terá a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta quinta-feira (26), às 18h, na avenida Santos Dumont, nas proximidades do Espaço Alternativo.

É esperada uma grande presença de púbico, para o evento que reunirá candidatos e lideranças da direita de Rondônia e vai marcar o apoio de Bolsonaro à candidatura de Mariana Carvalho a prefeita de Porto Velho, tendo o Pastor Valcenir, do PL, como candidato a vice-prefeito.

Mariana Carvalho comentou da expectativa em receber o ex-presidente. “Estive com ele em Brasília recentemente e reforcei o convite para que viesse a Porto Velho, para um grande evento do PL e dos partidos de direita, que estão conosco nessa campanha. Com certeza, teremos um grande público pois Jair Bolsonaro conta com muita popularidade na capital e contar com o apoio dele é muito importante nessa caminhada”.

Presidente de honra do PL nacional, Jair Bolsonaro cumpre dois dias de agenda em Rondônia, encerrando justamente na capital em grande evento político