Na manhã desta quarta-feira, 25, Maria do Carmo Gonçalves Souza, conhecida como “Maria Motorista”, candidata a vereadora pelo PODEMOS, concedeu uma entrevista ao Extra de Rondônia, onde detalhou suas motivações e propostas para a Câmara Municipal de Vilhena.

Funcionária pública há 24 anos, Maria disputa sua segunda eleição com o objetivo de promover mudanças no Legislativo e reforçar a atuação em áreas cruciais como saúde e educação.

Residente em Vilhena desde 1998, Maria tem vasta experiência na área de saúde, atuando como coordenadora de transporte da Atenção Básica no município. Durante a entrevista, ela destacou sua vontade de “fazer a diferença” na Câmara de Vereadores, trabalhando em conjunto com o Legislativo para garantir uma fiscalização mais eficiente e desenvolver projetos que beneficiem diretamente a população.

Uma de suas principais bandeiras é a saúde pública. Maria mencionou que, apesar dos avanços recentes, principalmente sob a atual gestão do prefeito Flori Cordeiro, ainda há muito a ser feito. “Minha proposta é fiscalizar e melhorar os serviços públicos, com foco especial na saúde e na educação. A população, principalmente na área da saúde, carece de mais atenção e instruções públicas”, afirmou.

Ao ser questionada sobre a atual gestão da cidade, Maria Motorista elogiou as melhorias trazidas pelo prefeito Flori Cordeiro, ressaltando que muitos cidadãos notaram mudanças positivas, especialmente nas estradas e no sistema de saúde. No entanto, ela enfatizou que há sempre espaço para renovação e melhorias: “Onde há mudança, há progresso”, disse, reforçando seu compromisso com a fiscalização e renovação no cenário político local.

Encerrando a entrevista, Maria Motorista deixou uma mensagem de agradecimento aos eleitores e ressaltou sua trajetória como servidora pública. “Sou conhecida como Maria Motorista, concursada na prefeitura há 24 anos, com uma vasta experiência na área da saúde. Quero continuar a contribuir para melhorar ainda mais os serviços públicos de Vilhena”, concluiu.