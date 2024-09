A Polícia Militar, por meio da Diretoria de Comunicação Social (DCOMS), apoia a causa da Associação dos Amigos no Combate ao Câncer (AACC), uma organização voluntária dedicada a prestar apoio a pacientes com Câncer em tratamento no Hospital de Amor de Rondônia.

A AACC é composta por voluntários que doam seu tempo para oferecer suporte às pessoas que enfrentam a doença e suas famílias.

Mensalmente, a AACC organiza um café da manhã no hospital para os pacientes e seus familiares, proporcionando um momento de acolhimento e solidariedade. Além disso, a associação realiza a arrecadação de cestas básicas destinadas às famílias que se deslocam até a capital para acompanhar o tratamento de seus entes queridos.

“A Associação começou com um grupo de amigos que de forma voluntária realizava ações no hospital, essa rede foi crescendo e se tornou uma associação. Temos um bazar beneficente que todos os ganhos são revertidos para associação, bem como arrecadamos alimentos para doar às famílias que acompanham os pacientes e que deixam suas localidades. Boa parte deles chegam aqui, em Porto velho, e enfrentam muitas dificuldades com moradia e alimentação”, explicou Mateus membro da AACC.

Aqueles que desejarem contribuir com a causa ou obter mais informações podem entrar em contato pelo número (69) 99216-2641 ou visitar a sede da AACC, localizada na Rua Embaúba,5403, bairro COHAB, próximo ao Batalhão de Operações Policiais Especiais – BOPE.