A Associação dos Surdos de Vilhena (ASSURV) convida toda a comunidade para participar da 1ª Pizza Beneficente, que será realizada no dia 05 de outubro de 2024 , no Salão da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, das 15h às 20h.

O evento é uma iniciativa que visa arrecadar recursos para o desenvolvimento de projetos voltados à inclusão social e ao fortalecimento da comunidade surda em Vilhena.

Além de proporcionar uma oportunidade de envolvimento comunitário, o evento traz o atrativo de uma deliciosa pizza, preparada com muito cuidado e carinho pelos organizadores. Cada unidade será vendida pelo valor de R$ 40,00, e os participantes poderão retirar suas encomendas no local indicado. Os valores arrecadados serão integralmente revertidos para as atividades e iniciativas da ASSURV, que têm como principal foco a promoção da inclusão e o desenvolvimento de projetos educacionais e sociais para surdos.

COMO PARTICIPAR?

Os assuntos específicos podem participar de diversas maneiras. O primeiro passo é garantir sua pizza, encomendando-a com antecedência. Basta entrar em contato com os representantes da ASSURV pelos números de telefone disponibilizados e reservar sua unidade. No dia do evento, a retirada será simples: basta ir até o Salão da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, no horário indicado, para buscar uma pizza e desfrutar do sabor enquanto apoia uma causa nobre.

Informações e encomendas:

Elimar (ouvinte) : (69) 99910-6776

Adiaão (surdo) : (69) 99379-4620

QUER AJUDAR MAIS?

Além de adquirir sua pizza, há outras formas de contribuir. Quem tiver interesse pode fazer ações extras ou se voluntariar para ajudar na organização e realização do evento. O voluntariado será essencial para garantir que o evento ocorra de maneira organizada e que todos os participantes possam cancelar suas encomendas de forma rápida e eficiente. Toda ajuda será muito bem-vinda e fará uma grande diferença para a ASSURV.

O IMPACTO DO EVENTO

Os recursos arrecadados serão destinados a projetos importantes que a ASSURV vem desenvolvendo ao longo dos anos. Entre os principais objetivos da associação estão a oferta de cursos de Libras, atividades culturais e eventos recreativos, promovendo a inclusão dessas pessoas no ambiente escolar e na sociedade como um todo.

A 1ª Pizza Beneficente da ASSURV é uma oportunidade única de apoiar uma causa social de grande importância. A associação busca não apenas arrecadar fundos, mas também fortalecer os laços entre a comunidade ouvinte e a comunidade surda, promovendo maior conscientização sobre as necessidades e desafios enfrentados pelas pessoas surdas no dia a dia.

JUNTE-SE A ESSA CAUSA

Se você deseja contribuir para um futuro mais inclusivo e acessível para a comunidade surda de Vilhena, não perca essa oportunidade. Entre em contato, faça sua encomenda, e participe dessa iniciativa solidária. Juntos, podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas.

Ajude a promover a inclusão e a transformar o futuro da comunidade surda de Vilhena enquanto desfruta de uma pizza irresistível!