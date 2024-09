POLIANA COM SEU GWM 100% ELÉTRICO Em Cacoal/RO, o consultor de vendas André Dotto Pacheco fez entrega técnica do novo carro de POLIANA MIRANDA, um maravilhoso 100% elétrico ORA 03 GT APPROVE da GWM, com autonomia de bateria até 400km, que a empresária conhece muito bem, pois visitou a fábrica na China para ter conhecimento da marca, a qual o GRUPO GILBERTO MIRANDA comercializa em suas concessionárias em Ariquemes, Cacoal e Porto Velho/RO. A GWM é o maior fabricante de SUVs e picapes da China, que propõe uma revolução com um sistema de dois motores – elétrico e a combustão, que oferece alta performance e economia de combustível. O GRUPO GILBERTO MIRANDA receberá o Troféu CACAU DE OURO 2024, tradicional evento de homenagens que acontece no dia 26 de outubro próximo, no salão de eventos TOLDU’S Buffet, com decoração de MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da AGITO RO Som e Iluminação.

25 ANOS DO SICOOB FRONTEIRAS O SICOOB FRONTEIRAS completou 25 ANOS no último dia 19. A data foi muito comemorada e marcada pelo lançamento de documentário que registra momentos importantes destes 25 ANOS de história e traz exemplos de cooperados que acreditaram no SICOOB FRONTEIRAS e compartilham como essa decisão contribuiu com suas jornadas vitoriosas. O DOCUMENTÁRIO foi lançado no Canal oficial do SICOOB FRONTEIRAS no YouTube: https://www.youtube.com/@sicoobfronteiras Na foto a equipe de colaboradores e diretoria na SEDE e AGÊNCIA em Cacoal/RO. O renomado SICOOB FRONTEIRAS receberá o Troféu CACAU DE OURO 2024, tradicional evento de homenagens que acontece no dia 26 de outubro próximo, no salão de eventos TOLDU’S Buffet, com decoração de MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da AGITO RO Som e Iluminação.

PREFEITO FÚRIA FEZ ANIVERSÁRIO ONTEM, dia 25, o prefeito ADAILTON FÚRIA de Cacoal/RO, comemorou aniversário ao lado da esposa Joliane Fúria.

ANA CLAÚDIA HOMENAGEADA PELO KUMON A empresária ANA CLAÚDIA TAKAHASHI BIANCHINI da franquia KUMON Unidade de Cacoal/RO, está participando do 35º ENCONTRO SUL-AMERICANO DE ORIENTADORES DO KUMON no salão de eventos Enotel Hotel e Resort na praia de Porto de Galinhas, no município de Ipojuca/PE, onde foi homenageada com PIN e TROFÉU pelo CLUBE OURO KUMON AMÉRICA DO SUL, prestigioso reconhecimento pela sua dedicação e esforços na formação de seus alunos. Ana faz parte de um seleto grupo de orientadores com os melhores resultados. O KUMON é uma das renomadas empresas que receberá o Troféu CACAU DE OURO 2024, tradicional evento de homenagens que acontece no dia 26 de outubro próximo, no salão de eventos TOLDU’S Buffet, com decoração de MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da AGITO RO Som e Iluminação.

AGÊNCIA DEFINE NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Em Cacoal/RO, a AGÊNCIA DEFINE está comemorando 18 ANOS de sucesso e inovação em seu segmento, e os sócios proprietários DIEGO OLIVEIRA fundador, analista de Sistemas e Programador, sua esposa OSEANE OLIVEIRA diretora comercial e analista de Marketing, e VICTOR RODRIGUES diretor de Criação e especialista em Marca realizarão no próximo dia 17, um seminário no auditório do SEBRAE, evento voltado para empreendedores que buscam fortalecer suas marcas e proteger seus negócios. As inscrições podem ser feitas na ACIC, SEBRAE, Sala do Empreendedor na SEMDEC ou na AGÊNCIA DEFINE, empresa que receberá o Troféu CACAU DE OURO 2024, tradicional evento de homenagens que acontece no dia 26 de outubro próximo, no salão de eventos TOLDU’S Buffet, com decoração de MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da AGITO RO Som e Iluminação.

JR.RO EXTINTORES E SINALIZAÇÕES no TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Em Cacoal/RO, foi inaugurada as novas e moderna instalações da JR.RO EXTINTORES E SINALIZAÇÕES do empresário JOSIEL JUNIOR PEREIRA, que tem venda, recarga e manutenção de extintores, placas de sinalização fluorescente e execução de Projeto Contra Incêndio. Na foto Josiel com a esposa Valéria Ferreira da Silva, e a auxiliar administrativo comercial Angélica Arruda. A empresa JR.RO EXTINTORES E SINALIZAÇÕES receberá o Troféu CACAU DE OURO 2024, tradicional evento de homenagens que acontece no dia 26 de outubro próximo, no salão de eventos TOLDU’S Buffet, com decoração de MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da AGITO RO Som e Iluminação. ANA MARGARIDA PERES SILVA NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 A Fonoaudióloga ANA MARGARIDA PERES SILVA pioneira na especialidade na Capital do Café, tem em sua moderna clínica AUDIODONTO na avenida Porto Velho em Cacoal/RO, quadro de profissionais que atendem ainda as especialidades em Neuropsicopedagogia, Odontologia, Psicologia e Neuropsicologia. A renomada profissional receberá o Troféu CACAU DE OURO 2024, tradicional evento de homenagens que acontece no dia 26 de outubro próximo, no salão de eventos TOLDU’S Buffet, com decoração de MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da AGITO RO Som e Iluminação.

BAILE DE MÁSCARAS DE MARIANA TOMAZ Em julho último, o Rancho Gut Bella em Cacoal/RO, foi palco de concorrido BAILE DE MÁSCARAS em comemoração aos 15 ANOS da bonita jovem MARIANA TOMAZ PERES DA SILVA, filha do casal advogado Ademir Tomaz da Silva e fonoaudióloga Ana Margarida Peres Silva.

