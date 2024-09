Já estava tudo pronto desde a semana passada para receber o “Mito” em Rondônia. E Ji-Paraná foi à privilegiada escolhida para começar a festa, mas os esquentas para o grande evento político do PL com o presidente Bolsonaro e sua bancada da direita conservadora do estado com Senador Marcos Rogerio (líder do PL no senado) e deputado federal Coronel Chrisóstomo (vice-líder do PL na câmara) e outros, vinham passando de cidade em cidade durante toda a semana que antecedia este grande dia.

Este está sendo um dos maiores eventos desde sua última vinda a Rondônia em 2018. O presidente já era esperado para evento da direita conservadora ansiosamente há anos, e agora veio dar seu apoio aos candidatos do PL no pleito municipal como a prefeitura do município de Ji-Paraná com Afonso Candido do PL.

Era esperada uma grande presença do púbico, o que foi confirmada nas ruas da cidade de Ji-Paraná, as ruas centrais e suas transversais estavam tomadas com centenas de pessoas aguardando a passagem da carreata, para o evento que reuniu os candidatos e lideranças da direita no município e cidades próximas.

Coronel Chrisóstomo (PL/RO) comentou da expectativa em receber novamente em Rondônia o presidente Bolsonaro e a primeira dama Michele Bolsonaro presidente do PL Mulher. “Estive sempre ao lado dele lá em Brasília, recentemente nos encontramos no partido e reforcei o convite para que viesse a Porto Velho, para um grande evento do PL o partido da verdadeira direita conservadora, e assim está conosco nessa campanha municipal. Hoje foi apenas o início dessa caminhada em Rondônia e com certeza, não será diferente no restante dos eventos, teremos sempre um grande público, pois Jair Bolsonaro é o “EX” mais amado do Brasil”. Afirmou o deputado.

Ao final da caminhada na cidade de Ji-Paraná, em seu discurso o presidente Bolsonaro reafirmou seu agradecimento a todos os políticos que ali estavam, mas em especial disse: “Eu agradeço ao meu LEAL AMIGO Coronel Chrisóstomo que desde os anos 70 em Resende no RJ esta comigo”. A Academia Militar das Agulhas Negras é uma escola de ensino superior do Exército Brasileiro, situada na cidade fluminense de Resende-RJ onde o presidente e o deputado estudaram juntos. Em suas redes sociais, Coronel Chrisóstomo agradeceu respondendo extremamente feliz: “Conte comigo, sempre presidente! Estaremos juntos na luta pela família, pela vida, por um Brasil melhor e mais justo, por um povo brasileiro livre”.

Presidente de honra do PL nacional, Jair Bolsonaro e a primeira dama Michele Bolsonaro, cumprem mais agendas seguidas em Rondônia, encerrando justamente na capital Porto Velho em mais um grande evento político que conta com muita popularidade na capital e mostrando seu apoio aos candidatos do PL e suas coligações nessa caminhada.