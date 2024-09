O deputado Delegado Camargo (Republicanos) comemorou nesta semana a resposta positiva a uma indicação de sua autoria que propôs à Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a construção de uma escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, para beneficiar setores como Jardim Paraná, Jardim Vitória, Jardim Rio de Janeiro, Nova União III, Bela Vista, Jardim América, Jardim Paulistano e o novo Loteamento Green Ville, em Ariquemes.

Protocolada no mês de agosto deste ano, a indicação 7506/2024 do deputado Delegado Camargo destaca que o crescimento da referida região, que fica na parte norte do município, não tem sido acompanhado com a infraestrutura necessária no que diz respeito à vagas escolares, o que torna necessária a construção de uma escola para atender a demanda desses setores.

Na resposta enviada à indicação de Camargo, a Seduc se manifesta favorável à construção da escola e anuncia que iniciará um estudo técnico detalhado para verificar a viabilidade para atender à construção, considerando a localidade mais adequada para contemplar os setores abordados, o espaço físico a ser construído, além do que as necessidades educacionais da região.

De acordo com Camargo, esta é uma região de Ariquemes que tem crescido muito nos últimos anos e que necessita de melhorias para atender à sua população. “A construção de uma escola de ensino fundamental e médio é de fundamental e urgente necessidade, pois os alunos hoje precisam se deslocar em longa distância para conseguir estudar, muitas vezes em situação precária.

Ainda segundo o deputado, é necessário que a Seduc promova reuniões com a população para juntos encontrarem a melhor alternativa como local e tamanho da obra que será construída, a fim de atender toda a demanda necessária. “Nossa função na Assembleia Legislativa é servir à população, que é quem paga os nossos salários. Lutamos por melhoria para a população e esta escola é uma reivindicação dos moradores desses setores que precisa ser atendida. Fizemos o pedido e agora vamos acompanhar o desenvolvimento da proposta para garantir que essa construção seja realizada o mais breve possível, para que os alunos não precisem mais atravessar a cidade para poderem estudar”, disse Camargo.