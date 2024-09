O vice-governador Sérgio Gonçalves (UB), confirmou o apoio à reeleição da prefeita Valéria Garcia (UB), durante visita ao município de Pimenteiras do Oeste, nesta quarta-feira (25).

A posição do gestor reforça e reafirma seu compromisso com a reeleição da prefeita, nas eleições municipais do dia 6 de outubro, e do vereador Rafael Souza (MDB), candidato a vice-prefeito da cidade.

Valéria Garcia, que também é filiada ao União Brasil, recebeu a visita de apoio pessoal na visita do vice-governador Sérgio Gonçalves, que fez questão de elogiar sua trajetória de trabalho como prefeita do município de Pimenteiras.

Sérgio Gonçalves também destacou a presença do vereador Rafael Souza como candidato na chapa. “Quem conhece a Valéria Garcia sabe que ela é uma cidadã humilde e também muito honrada, que personifique os valores e a essência de Pimenteiras”, afirmou.

E complementou: “Valéria e Rafael possuem uma longa história de dedicação e de trabalho pelo desenvolvimento desse importante município do nosso Cone Sul do Estado de Rondônia. Eles fazem parte da geração que ajudou a construir o município de Pimenteiras ao longo das últimas décadas”.

Na ocasião, Valéria Garcia afirmou que sua candidatura à reeleição representa a consolidação de uma parceria estratégica em prol do progresso e do bem-estar dos cidadãos de Pimenteiras. “Nosso principal objetivo será unir esforços em torno de uma gestão que trabalhe de acordo com os princípios e a determinação da nossa comunidade, proporcionando um novo ciclo de prosperidade para a nossa população de Pimenteiras”, conclui.