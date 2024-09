Nesta quinta-feira, 26, a Justiça Eleitoral de Vilhena deu início a importantes atividades em preparação para as eleições deste ano.

Durante a manhã, servidores da 4ª Zona Eleitoral começaram o processo de carga e lacre das urnas eletrônicas que serão utilizadas no pleito.

Ao todo, 221 urnas de sessão serão testadas e preparadas para garantir o bom andamento das eleições no município. Em caso de algum problema, urnas sobressalentes serão utilizadas para substituição.

Os procedimentos contaram com a presença da Juíza Eleitoral Christian Carla de Almeida Freitas, além de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), do Ministério Público, da imprensa e de outros convidados.

O convite também foi estendido a candidatos e partidos políticos, para acompanhar de perto o processo de segurança das urnas, reafirmando a transparência do sistema eleitoral.

Além dos testes, a Justiça Eleitoral já tem outra importante atividade programada para a próxima semana. Na quarta-feira (02), será realizada uma reunião com candidatos e coordenadores de campanha para finalizar as orientações sobre as regras para carreatas e manifestações públicas nos últimos dias de campanha, além das normas que deverão ser seguidas no dia da eleição. O encontro será realizado no auditório do Ministério Público de Vilhena, às 9h.

Essas ações fazem parte do compromisso da Justiça Eleitoral em garantir que o processo eleitoral ocorra de forma transparente, segura e dentro das normas estabelecidas, assegurando a democracia e a participação cidadã.