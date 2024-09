Nesta semana, representantes do Ministério da Saúde estiveram em Vilhena, Rondônia, como parte das ações da Sala de Situação Nacional de Emergências Climáticas em Saúde.

O objetivo da visita foi entender as demandas regionais decorrentes das recentes emergências climáticas, com foco especial nas secas e queimadas, que têm impactado gravemente a saúde pública na região, e estabelecer diálogos com os gestores locais para buscar soluções conjuntas.

Durante o encontro, foram discutidos os principais desafios enfrentados pelas comunidades do Cone Sul de Rondônia, sobretudo em relação aos efeitos devastadores da seca e das queimadas recorrentes. Esses fenômenos têm resultado em um aumento significativo de doenças respiratórias, além de dificultar o acesso a áreas mais remotas. Em uma reunião produtiva com autoridades municipais, os representantes do Ministério da Saúde destacaram a importância de elaborar *planos de contingência regionalizados*, que contemplem a realidade específica de Rondônia e suas particularidades climáticas.

O Ministério da Saúde reafirmou seu compromisso em apoiar ativamente as ações locais, principalmente por meio da *distribuição de medicamentos, envio de equipes especializadas e assistência às comunidades mais vulneráveis. Além disso, o órgão federal garantiu suporte técnico para a criação desses planos, que terão como foco a prevenção e a rápida resposta em situações de emergência, como as queimadas que afetam extensas áreas da região.

DEPOIMENTO

O secretário municipal de saúde de Vilhena, Wagner Borges, celebrou a parceria estabelecida com o governo federal e destacou a importância desse apoio para fortalecer a saúde pública local. “Essa visita representa um marco importante para nossa região, que sofre constantemente com os impactos das secas e queimadas. Com o apoio do Ministério da Saúde, poderemos elaborar estratégias mais eficazes e contar com os recursos necessários para atender nossas comunidades de forma mais rápida e eficiente. Essa colaboração vai fortalecer nosso sistema de saúde e garantir que estejamos preparados para enfrentar essas adversidades”, destacou.

Com essa parceria, a expectativa é que Rondônia conte com um planejamento mais robusto e integrado para enfrentar as emergências climáticas, garantindo o bem-estar das populações afetadas.