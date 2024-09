Na manhã da quinta-feira, 26, Patrícia Queiroz Góes Ribeiro, conhecida como “Patrícia Góes”, candidata a vereadora de Vilhena pelo Democracia Cristã (DC), concedeu uma entrevista exclusiva ao Extra de Rondônia.

Concorrendo pela primeira vez, Patrícia, que reside há 12 anos no município e trabalha na área da saúde, falou sobre suas motivações para entrar na política e suas prioridades, caso eleita.

Quando questionada sobre sua decisão de disputar uma vaga na Câmara Municipal, Patrícia afirmou que sempre teve a vontade de se candidatar, mas adiou essa escolha por diversas razões. Agora, com o convite recebido e mesmo com os desafios de ser mãe de uma bebê de apenas quatro meses, ela decidiu aceitar o desafio. “Eu tive a oportunidade e aceitei a proposta, mesmo sem estar totalmente preparada. Quero que as pessoas me conheçam um pouco mais”, disse a candidata.

Diferente de muitos candidatos que apresentam plataformas fechadas, Patrícia Góes destacou que sua abordagem será ouvir as necessidades da população de Vilhena. “Eu não estou apresentando propostas, estou ouvindo as pessoas e suas necessidades, para trabalhar da melhor forma possível para solucionar os problemas”, explicou.

Durante suas conversas com os eleitores, as principais demandas têm sido relacionadas à infraestrutura, como asfalto e melhorias em ruas, além de questões ligadas à saúde, principalmente na área de exames.

Um dos pontos centrais do discurso de Patrícia é a necessidade de ampliar o acesso a creches. “A creche é o meu foco principal. Como mãe, sei da dificuldade que muitas mulheres enfrentam para trabalhar e cuidar dos filhos”, declarou, ressaltando que essa é uma demanda frequente entre as mães com quem tem conversado.

Ao ser questionada sobre a atual gestão municipal e o trabalho dos vereadores, Patrícia foi cautelosa em suas observações, mas deixou claro que acredita que melhorias são possíveis. “Acredito que a administração municipal melhorou desde que cheguei, principalmente na área da saúde, mas ainda há muito a ser feito. Acho que a Câmara precisa de renovação, com pessoas novas e visões novas”, comentou.

Encerrando a entrevista, Patrícia Góes fez um apelo aos eleitores para que deem a ela a oportunidade de demonstrar trabalho. “Quero que a população apoie e me ajude, me dando a chance de mostrar serviço. Meu foco é o trabalho”, concluiu.

Patrícia já realiza serviços solidários na comunidade e pretende intensificar sua atuação através de projetos sociais, caso seja eleita. Ela se mostrou confiante de que, com apoio, pode contribuir para melhorias em Vilhena, especialmente nas áreas de creches e saúde, que considera fundamentais para o desenvolvimento do município.