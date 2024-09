De acordo com levantamento inédito com base no BI (Business Intelligence) disponível no site do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), Rondônia viu uma média de 21 novos pedidos de pensão alimentícia por dia surgir no 1º semestre de 2024.

Ao todo, foram registrados 3.725 novos casos no estado. Já o Brasil tem uma média de 1.515 processos diários relacionados ao pedido, com um total de 274.222 novos processos no mesmo período.