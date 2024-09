A jovem Natália Carolina Silva Teixeira, aluna atleta da rede municipal de ensino de Vilhena, alcançou um marco histórico ao ser a primeira aluna do município e do Distrito de Nova Conquista a participar da fase nacional de Badminton dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBS).

A competição, que está acontecendo em Recife, coloca Natália como representante oficial do estado de Rondônia. Na mesma competição participou também o garoto Hélio Henrique Leopoldo Silva, na modalidade Arremesso de Dardo.

Acompanhada pelo professor de Educação Física Diogo Justiniano de Sousa, também de Nova Conquista, Natália se classificou para a fase estadual, realizada no final de agosto, garantindo sua vaga na etapa nacional, que acontece agora no final de setembro. Essa conquista reflete o talento e a dedicação da jovem atleta no Badminton, esporte que vem ganhando destaque em competições escolares.

Além de Natália, Hélio Henrique Leopoldo Silva, atleta no Arremesso de Dardo, também de Nova Conquista, competiu recentemente, alcançando a quinta colocação geral na fase estadual. Hélio viajou no último fim de semana e competiu na segunda-feira, conquistando uma importante posição em sua modalidade.

Antes de embarcar para Recife, na madrugada desta sexta-feira 27, Natália e Diogo encontraram o senador Jaime Bagattoli no aeroporto de Porto Velho. O senador manifestou seu apoio à atleta e autorizou a publicação de uma foto do encontro, reforçando seu incentivo à jovem promessa do esporte rondoniense.

A participação de Natália e Hélio marca um avanço significativo para o esporte escolar da região e é motivo de orgulho para toda a comunidade de Nova Conquista.