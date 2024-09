A cidade de Ariquemes parou para receber o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e toda equipe, centena de pessoas compareceram na carreata, que percorreu as principais avenidas da cidade encerrando no espaço alternativo, onde Bolsonaro declarou apoio a reeleição da Prefeita Carla Redano (União Brasil).

Durante a carreata, Bolsonaro falou da importância em dar continuidade na atual gestão que tem o empresário André Rosseto do PL como vice. “Confiamos na decisão do PL municipal, se está coligado com o PL são pessoas do bem e de direita” frisou Bolsonaro. A comitiva foi recebida pela população por onde passava, mostrando que Ariquemes tem consideração pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro.

No espaço alternativo, onde ocorreu o grande comício da paz, a prefeita Carla Redano, jair Messias Bolsonaro, o senador Marcos Rogério, o deputado federal Coronel Crisóstomo e o deputado estadual Alex Redano, levaram a mensagem de apoio a reeleição da prefeita Carla Redano. Rondônia é um Estado bolsonarista, nas últimas eleições no segundo turno, teve 64,36% de votos válidos no Estado e 73,52% dos votos válidos em Ariquemes.

Ariquemes foi palco para os eleitores do Bolsonaro no vale do Jamari, caravanas de quase todas as cidades do Vale do Jamari estiveram nesse grande “encontro da democracia” com o objetivo de prestigiar a vinda e o apoio do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro a reeleição da Prefeita Carla Redano.