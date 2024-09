Nesta sexta-feira, 27, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência, onde informação dava conta que duas mulheres estavam brigando em frente de uma casa na Avenida Beira Rio, no bairro São José, em Vilhena.

Rapidamente a guarnição chegou ao local e apaziguou a situação. Em contato com S., proprietaria do imóvel, contou aos policiais que emprestou sua casa para uma mulher identificada por V., até que ela arrumasse um local para ficar e teria dito que ela que precisava do imóvel desocupado no máximo até hoje, pois sua filha iria chegar e morar na casa.

Contudo, nesta sexta-feira, as duas falavam ao telefone quando se desentenderam e começaram a proferir palavras de baixo calão, uma contra a outra.

A proprietária queria a chave da casa e a ocupante que estava no trabalho pediu permissão para o patrão para sair e foi na residência e quando chegou as duas começaram a discutir, pois a proprietária havia entrado na casa para pegar a chave e com isso, entraram em luta corporal.

A proprietária ainda disse que durante a briga, a filha da ocupante pegou seu celular de marca Motorola modelo A25 e jogou no chão, quebrando a tela aparelho.

Já a ocupante relatou que seu cordão de cor amarelada parecido ouro também se quebrou no momento da briga. Durante a briga ambas sofreram ferimentos pelo corpo.

Diante dos fatos, as envolvidas foram conduzidas para à delegacia de Polícia Civil.