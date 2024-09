A chegada de Bolsonaro em Rondônia deixou claro sua força política e a capacidade de mobilizar eleitores que sem dúvida continua extremamente forte, mesmo após deixar a presidência e se tornando o “EX” mais amado do Brasil.

O presidente Jair Bolsonaro demonstrou novamente sua competência de mobilizar grandes públicos em Rondônia, atraindo centenas de pessoas em várias cidades do estado. Sua visita, que começou nesta quarta-feira (25) em Ji-Paraná. O “Mito”, como é ovacionado pela multidão, parou a cidade e consolidou sua posição como um dos líderes políticos mais populares da América Latina, mesmo fora do cargo.

A cidade recebeu Bolsonaro com uma carreata massiva em apoio à candidatura do deputado estadual Affonso Cândido, que concorre à prefeitura da cidade pelo PL. A recepção calorosa ao presidente foi acompanhada pelos senadores Jaime Bagattoli e Marcos Rogério, pelos deputados federais Coronel Chrisóstomo (PL/RO) e Fernando Máximo (PP/RO), além de várias outras figuras da política estadual.

No dia seguinte, Bolsonaro seguiu para Jaru e Ariquemes, onde novamente foi recebido pelos moradores e o público que não o deixou desde sua chegada no dia anterior, um cenário raro nas cidades do interior do estado. Em Ariquemes, por exemplo, o presidente e primeira dama reforçaram seu apoio aos candidatos locais, sempre acompanhado por uma comitiva de autoridades e políticos do estado, mostrando que sua posição aos eleitores como figura central na reta final das campanhas municipais deste ano.

No entanto, a cereja do bolo, ou o ponto alto da visita ocorreu na capital Porto Velho, onde Bolsonaro participou de um grande evento de apoio à candidatura de Mariana Carvalho, que hoje lidera as pesquisas para a Prefeitura da capital. Desde o início do dia, uma multidão já se concentrava no Espaço Alternativo e na avenida Santos Dumont, para conseguirem os melhores lugares, onde Bolsonaro discursaria para mais um grande ato público.

A presença do eterno Presidente da direita em Porto Velho foi vista para alguns meios de comunicação como um teste de popularidade não apenas para ele, mas para os políticos que o acompanhavam. Estar ao lado do “MITO” pode representar um grande impulso para as campanhas eleitorais do Partido Liberal – PL e de seus aliados, que esperam capitalizar a enorme base de apoio como a do Coronel Chrisóstomo (PL/RO) que hoje é o único deputado federal da direita conservadora em Rondônia.

“Foi uma grande festa para Rondônia, estávamos esperando por sua volta a anos. Parabéns a cada cidadão rondoniense e principalmente patriota que estiveram presentes nestes 2 dias de caminhada. E acima de tudo, obrigado presidente por sua visita, conte comigo sempre” afirmou o deputado.

A passagem de Bolsonaro pelo estado de Rondônia deixa claro que seu prestígio com o povo continua forte, independentemente de estar ou não está no cargo de presidente. Esta visita, reafirmou principalmente seu apoio aos candidatos do PL, mas principalmente a Mariana Carvalho na capital, que podem ver suas chances de vitória crescerem significativamente, especialmente com o apoio maciço da população que ele atrai nas ruas e nas redes sociais.

A poucos dias das eleições, o “fenômeno Bolsonaro” ou o “Mito” continua a impactar e mudar o cenário político no país, mas estes dias foram exclusivamente de Rondônia, com o presidente Bolsonaro sendo o único líder hoje no país capaz de atrair milhares de pessoas como um arrastão de patriotismo e influenciando assim, diretamente o resultado das urnas.