O Flamengo não foi páreo para o Peñarol nesta quinta-feira, 26, nas quartas de final da Libertadores.

O time do técnico Tite foi eliminado com um empate sem gols no Campeón del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai, e não conseguiu fazer a inédita semifinal carioca no torneio continental.

Com a vaga confirmada na última quarta, o Botafogo fará a semifinal contra o Peñarol. Do outro lado da chave, Atlético-MG e River Plate. A Conmebol ainda divulgará as datas corretas das partidas que devem acontecer na semana de 23 de outubro. A grande final, em jogo único, será disputada em 30 de novembro, em Buenos Aires, possivelmente no Monumental de Núñez.

Atrás no placar agregado devido à derrota no Maracanã (1 a 0), o Fla tratou de tomar a iniciativa do jogo. No que viria a ser só uma prova da ineficiência ofensiva, os volantes De la Cruz e Gerson foram os que chegaram mais perto do gol adversário, enquanto o goleiro Rossi não era lá tão exigido. Faltava uma maior presença de área para o gol da equipe carioca.

Sempre esperança rubro-negra de gols, Gabigol entrou aos 13 minutos do segundo tempo no lugar de Plata. Também não deu certo. O camisa 99, visivelmente fora de ritmo, teve só uma chance em bola cruzada na área no último minuto e foi só. Nos acréscimos, já sem nenhuma organização, o zagueiro David Luiz, que havia acabado de entrar, foi para a área uruguaia tentar o cabeceio. Rossi também virou centroavante nos lances derradeiros.

De volta ao Brasileirão, o Flamengo, quarto colocado na tabela, com 45 pontos, 11 a menos que o líder Botafogo, enfrenta o Athletico-PR, no domingo, no Maracanã, pela 28ª rodada. Na Copa do Brasil, o time faz a semifinal contra o Corinthians, com data ainda a ser confirmada pela CBF.