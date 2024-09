Diante da necessidade de reformas estruturais na Escola de Ensino Fundamental e Médio (EEEM) Oswaldo Piana, localizada em Corumbiara, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) apresentou a Indicação 7852/2024 ao Governo de Rondônia, a fim de buscar uma solução para os problemas.

As melhorias na quadra esportiva, nos banheiros e vestiários são demandas apresentadas por Risia Neves, uma liderança local e, as obras são de responsabilidade da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

Segundo a parlamentar, a solicitação visa garantir a segurança e o bem-estar dos alunos, professores e funcionários. “Atualmente, enfrentam sérios problemas estruturais em suas instalações físicas”, justificou, ao lembrar que a falta de manutenção compromete a segurança e a saúde de todos os usuários.

O documento afirma ainda que a reforma das instalações é indispensável para proporcionar um ambiente seguro e saudável, fundamental para o desenvolvimento físico e social dos estudantes e para a prática de atividades esportivas e recreativas. “As reformas nos banheiros e vestiários são igualmente essenciais para garantir condições de higiene e segurança, prevenindo riscos à saúde e proporcionando dignidade aos alunos e funcionários”, completou a autora da Indicação.

Ieda Chaves contou com o apoio dos demais pares e obteve aprovação por unanimidade, confirmando o compromisso da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) para que haja uma educação de qualidade em um ambiente seguro e adequado, contribuindo significativamente para a formação e o desenvolvimento dos estudantes.

Censo Escolar

Dados do Censo Escolar (2023), do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), informam que a EEEM Oswaldo Piana, inaugurada em junho de 1993, atende 185 alunos, sendo 136 no Ensino Médio, 48 no Ensino de Jovens e Adultos e 1 na Educação Especial. Além disso, o corpo docente é formado por 21 professores.