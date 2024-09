Em entrevista à redação do Extra de Rondônia, Isaura Rodrigues, de 14 anos, contou sobre sua estreia no mundo dos concursos de beleza ao ser coroada Miss Chupinguaia Teen.

A jovem participou pela primeira vez de uma competição desse porte e superou outras 24 concorrentes para conquistar o título. Agora, ela se prepara para representar o município de Chupinguaia no Miss Teen Rondônia 2025, que será realizado no mês de abril, em Porto Velho.

Isaura compartilhou sua felicidade com a vitória e revelou que o desejo de ser modelo surgiu após ouvir muitas pessoas comentando que ela tinha o perfil ideal para a carreira. “Sempre escutava as pessoas dizendo que eu tinha perfil de modelo. Um dia, cheguei para minha mãe e falei que queria ser modelo. Ela começou a me apoiar, e estou muito feliz com essa conquista”, contou a jovem.

Além do Miss Chupinguaia, Isaura já tem experiência em desfiles, tendo participado de eventos escolares e do desfile da Voggue Models, em Vilhena. Agora, com a faixa de Miss Chupinguaia Teen, seu foco está na preparação para o concurso estadual, onde pretende levar o nome do município e continuar avançando no mundo da moda.

>>>Clique na imagem para ampliar>>>