Acompanhado por uma multidão, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpriu agenda por cidades do interior de Rondônia nos últimos dois dias. Bolsonaro, que desembarcou em Ji-Paraná na quarta-feira (25), também passou pelos municípios de Ouro Preto, Jaru e Ariquemes e encerrará a passagem pelo estado na capital Porto Velho.

Um dos momentos de maior repercussão foi quando o ex-presidente, a pedido do senador Jaime Bagattoli (PL), gravou um vídeo com a família de um morador de Ji-Paraná que está entre os condenados pelos atos de 8 de Janeiro.

Assim como Jaime, Bolsonaro lembrou que a postura do Supremo Tribunal Federal (STF) tem levado sofrimento a famílias de todo o país e ambos defenderam o impeachment do ministro Alexandre de Moraes.

“Estou aqui com seis crianças, filhos de um trabalhador, homem honrado e que nunca teve envolvimento em problema nenhum, mas que no momento está condenado a 17 anos por tentativa de golpe. Essas crianças são órfãos de pais vivos. Será que quem condenou Ezequiel não tem coração? Será que o STF não se preocupa com o futuro dessas crianças que sofrem com a ausência do pai”, questionou o ex-presidente.

Por onde passou, Bolsonaro participou de eventos, carreatas e comícios em apoio aos candidatos do Partido Liberal (PL). O senador Jaime lembrou que Rondônia é um dos estados que mais apoia o ex-presidente, tendo ele vencido aqui nas duas últimas eleições nacionais (2018 e 2022). Rondônia foi, ainda, o único estado do país, onde Bolsonaro venceu em todos os municípios.

“Rondônia, assim como o resto do país, está indignado com o que está acontecendo no Brasil. No momento, temos uma crise de queimadas que castiga o estado, entraves ambientais que penaliza o produtor rural e impede a revitalização da BR-319 e o desenvolvimento da nossa região, além da grave ameaça à liberdade e ao estado de direito por parte de ministros do STF. Mas tenham a certeza que eu, na condição de senador, não vou recuar da nossa luta”, declarou Jaime.