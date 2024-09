O município de Vilhena acaba de conquistar mais um importante avanço na área da saúde com a aprovação do projeto para a criação do Centro de Imagem Municipal.

O projeto inclui a instalação de um aparelho de ressonância magnética, adquirido com recursos provenientes do governo federal, com emenda do Senador Jaime Bagatolli. O valor total, de R$ 9 milhões, engloba a compra do aparelho e seus acessórios, bem como a construção da unidade que abrigará o equipamento.

De acordo com o secretário de saúde do município, Wagner Borges, a conquista representa um marco histórico para o sistema de saúde local. “Com a criação desse centro, conseguiremos atender a toda demanda da população de Vilhena e de toda a região do Cone Sul, oferecendo exames de alta complexidade sem a necessidade de deslocamento para outras cidades. Esse é um grande passo para a saúde pública”, destacou.

O secretário executivo, Kim Mansur, explicou que o processo de tratativa com o Ministério da Saúde foi longo, levando mais de seis meses para a aprovação do projeto. “Demonstramos que Vilhena tem toda a capacidade e organização necessárias para receber um equipamento desse porte, financiado com recursos federais. O empenho e a dedicação da equipe foram fundamentais para que chegássemos a esse resultado”, explica.

A previsão é que o Centro de Imagem comece a ser construído no início do ano que vem, com expectativa de atender quase 10 mil pacientes anualmente, contribuindo para a melhoria do atendimento à saúde em toda a região.