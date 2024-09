Rodrigo Marques Januário, conhecido como Rodrigo Digão, tem 40 anos e é nascido em Vilhena, Rondônia.

Filho de pioneiros da cidade, Digão trabalhou durante 15 anos como motorista nas estradas e atualmente atua com instalação e manutenção de ar-condicionado e máquinas gastronômicas.

Este ano, ele concorre, pela primeira vez, a um cargo eletivo, sendo candidato a vereador pelo partido Democracia Cristã (DC).

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Digão compartilhou suas principais propostas e metas para o mandato, com foco em educação, segurança e infraestrutura.

Uma das principais bandeiras de Digão é fortalecer a prevenção ao uso de drogas nas escolas, começando a partir da sexta série. Ele defende a ampliação de programas como o Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas) e a implantação de mais colégios militares no município.

Segundo o candidato, “investir em educação resulta em economia em segurança”, já que a preparação emocional das crianças ajuda a reduzir a criminalidade.

Além disso, Digão propõe criar uma lei municipal que torne obrigatória a inclusão de uma disciplina sobre conscientização e prevenção de drogas a partir do sexto ano do ensino fundamental. “Devemos mudar a mentalidade das crianças para que elas aprendam a ter limites emocionais, não apenas ocupar o tempo na escola”, afirmou.

O candidato também sugere uma lei para garantir que as escolas tenham ao menos duas professoras capacitadas para atender crianças autistas. Ele considera que a inclusão é essencial para o desenvolvimento de todos os alunos e defende uma fiscalização rigorosa da alimentação nas escolas, assegurando que crianças e jovens recebam refeições de qualidade.

Outro ponto abordado por Digão é o incentivo às atividades esportivas nas escolas, assim como a preparação dos jovens para as profissões do futuro. Ele acredita que, com mais investimento nessas áreas, é possível oferecer oportunidades e afastar os jovens da criminalidade.

Na área da segurança, Digão defende a criação de uma Guarda Municipal armada, que teria como função, além de auxiliar na conscientização da população sobre o trânsito, garantir a segurança pública em Vilhena. Ele acredita que uma Guarda atuante seria um reforço necessário para o município.

Digão ressaltou a importância de atender a zona rural, destacando que as comunidades sofrem com a falta de escolas e transportes escolares adequados. Além disso, ele reforçou o apelo da população urbana por mais vagas em creches, especialmente para apoiar mulheres que trabalham fora de casa.

Rodrigo Digão pretende ser um vereador ativo, dedicando seu horário vespertino para visitas às comunidades e escutando as demandas da população. “Quero ser um vereador que está na rua, ouvindo o povo, correndo atrás das soluções”, afirmou. Ele concluiu a entrevista com um apelo ao eleitorado para votar com consciência, pensando nas propostas e na trajetória dos candidatos.