Na tarde da última quinta-feira, 26 de setembro, policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar prenderam, no município de Cabixi, uma mulher foragida da justiça de Vilhena. A suspeita foi apresentada no presídio de Colorado do Oeste.

>>>OCORRÊNCIA POLICIAL

Por volta das 14 horas, uma equipe da Polícia Militar empenhada na operação “Força Total” obteve informações de um local onde uma mulher suspeita de envolvimento com grupos criminosos e foragida da Justiça estaria escondida. Diante da informação, uma equipe foi ao local para averiguação.

No endereço indicado, os militares identificaram a mulher. Ao realizarem a consulta nominal, constataram um mandado de prisão da 1ª Vara Criminal de Vilhena em seu desfavor.

A suspeita recebeu voz de prisão e foi conduzida e apresentada no Presídio de Colorado do Oeste.