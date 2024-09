Neste final de semana, o tema sobre qual candidato a prefeito de Cerejeiras, Sinésio ou Airton Gomes, lançou primeiro o seu Plano de Governo tomou conta dos debates no grupo de watssap ‘Político Cerejeiras’.

Devido aos intensos debates sobre essa questão, o deputado estadual Ezequiel Neiva se manifestou a respeito do assunto em contato com a reportagem do Extra de Rondônia.

De acordo com Ezequiel, com base em análise do site https://divulgacandcontas.tse.jus.br, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato Airton Gomes estaria copiando o Plano de Governo de Sinésio José.

O parlamentar afirmou que Sinésio José apresentou seu Plano de Governo no ato da solicitação do registro de candidatura, no dia 08/08/2024. O plano consta na página principal de dados do candidato.

No caso de Airton Gomes, o Plano de Governo não foi apresentado no ato do registro de candidatura, solicitando a inclusão por meio de petição judicial no 15/08/2024, ou seja, sete dias após o lançamento das propostas de Sinésio José. Ezequiel disse que, como houve atraso na entrega do Plano de Governo de Airton Gomes, a proposta do candidato não está divulgada na página principal do Divulgacand.

“A publicação foi realizada no link site, na última informação da base de dados do candidato. E o site entrou no ar no dia apenas dia 27/08/2024. Ou seja, a população cerejeirense apenas pode ter acesso ao Plano de Governo de Airton Gomes 21 dias após conhecer as propostas de Sinésio”, analisa o parlamentar.

Ezequiel afirmou, ainda, que Sinésio gravou vídeo anunciando a construção de casas populares no dia 10 de setembro e que Airton Gomes gravou a mesma mensagem 11 dias depois. No dia 9 de setembro, Sinésio anunciou 100% de asfalto para a cidade. Airton Gomes gravou também anunciando 100% de asfalto para o município, oito dias depois.

Para o parlamentar, a situação demonstra, mais uma vez, que Sinésio José está preparado para o cargo devido a estas iniciativas.