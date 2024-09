Na última sexta-feira (29), a deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) visitou as obras do Hospital Regional de Guajará-Mirim, constatando um avanço significativo, agora com 81% de conclusão.

Acompanhada por representantes da Unops, a deputada verificou o andamento dos trabalhos e ressaltou a evolução.

Segundo Dra. Taíssa, o hospital já demonstra claramente estar em fase final de construção, com acabamentos sendo realizados de forma intensa. “A pintura externa está praticamente concluída, e os trabalhos de instalação de esquadrias, pisos, divisórias e forros estão concluídos. Esse progresso é fruto do empenho e do trabalho conjunto de todos os envolvidos”, destacou a deputada, enfatizando a importância da obra para a região.

Com uma área total de 4.674 metros quadrados, o Hospital Regional de Guajará-Mirim contará com mais de 80 leitos, consultórios, salas para parto normal, além de espaços para cirurgias, atendimentos de emergência, usina de oxigênio e apoio especializado para a população indígena. Dra. Taíssa reafirmou seu compromisso com o projeto e mencionou o apoio essencial do governador Marcos Rocha e do secretário de saúde, Coronel Jefferson, na continuidade das obras.

A previsão de conclusão está mantida para o final do ano, e a deputada mostrou otimismo quanto ao ritmo atual, esperando entregar em breve à população um hospital moderno e bem equipado. “A cada visita vemos um avanço que nos enche de esperança e orgulho. Quero agradecer ao nosso governador e ao secretário Jefferson por estarem sempre ao nosso lado, trabalhando para garantir que o Hospital Regional se torne uma realidade”, concluiu a parlamentar.

O avanço das obras para 81% demonstra o compromisso das autoridades em transformar a infraestrutura de saúde de Guajará-Mirim, garantindo melhores condições de atendimento e mais qualidade de vida para todos os moradores da região do madeira Mamoré.