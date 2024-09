A juíza da 4ª Zona Eleitoral de Vilhena, Christian Carla de Almeida Freitas, emitiu a Portaria Nº 18/2024, alterando provisoriamente um dos locais de votação no município de Vilhena.

A medida foi necessária devido aos danos causados por fortes chuvas na última semana, que afetaram uma escola usada como local de votação.

A portaria, publicada no dia 30 de setembro de 2024, remaneja o local de votação da Escola Álvares de Azevedo para a Escola Wilson Camargo, localizada na Avenida Capitão Castro, nº 3030, no Centro de Vilhena. A mudança será válida para as eleições municipais, marcadas para o dia 6 de outubro de 2024.

A decisão visa garantir a segurança e otimizar a logística do processo eleitoral na região. A portaria foi amplamente divulgada, conforme determinação da juíza, com publicação no Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RO e em veículos de comunicação locais.

Eleitores que costumam votar na Escola Álvares de Azevedo devem se dirigir ao novo local, na Escola Wilson Camargo, no dia da eleição.