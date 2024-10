Nesta segunda-feira (30), a candidata a vereadora pelo Republicanos em Vilhena, Amanda Areval, concedeu uma entrevista ao Extra de Rondônia, na qual fez uma avaliação do último mês de campanha.

Segundo ela, a experiência tem sido extremamente positiva, especialmente pelo acolhimento respeitoso da população, que tem mostrado maior interesse em discutir política municipal.

Durante a entrevista, Amanda enfatizou a importância de aproximar-se das pessoas e levar suas propostas de forma clara, destacando que, apesar de sua atuação anterior estar mais voltada à educação, as visitas ao interior e às associações têm permitido um novo olhar sobre as demandas da população rural. “Temos percebido que há muitas necessidades pequenas, como trechos de estrada ou questões de energia, que poderiam ser resolvidas de forma rápida e eficaz com a estrutura atual da prefeitura”, afirmou.

Amanda também mencionou o apoio que tem recebido de setores privados e associações, além do engajamento de jovens na política. “A geração dos vinte e poucos anos está muito questionadora e interessada em discutir política. Isso é um sinal positivo de que essa nova geração poderá fortalecer uma política séria no futuro”, declarou.

Sobre o fechamento da campanha, Amanda destacou a importância de uma análise cuidadosa dos candidatos. “Estamos na reta final, e a decisão que será tomada no domingo vai impactar os próximos quatro anos do município. É fundamental que as pessoas olhem para os perfis dos candidatos, analisem suas propostas e façam escolhas conscientes”, concluiu.

A candidata aproveitou para agradecer o apoio recebido durante a campanha e reafirmou seu compromisso de trabalhar por uma política pública mais resolutiva e eficiente, especialmente em áreas como a educação e as associações rurais, que, segundo ela, carecem de atenção imediata.