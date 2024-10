A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, não cansa de se ridicularizar publicamente. A mais narrativa é atribuir ao presidente de honra do Partido Liberal – PL, Jair Bolsonaro, a responsabilidade pelas queimadas e pelo desmatamento no Brasil, mesmo com os esquerdistas ocupando a presidência desde janeiro de 2023.

Em uma nota oficial veiculada no site e nas redes sociais na última semana, Gleisi afirmou que Bolsonaro é “o maior responsável pela explosão das queimadas, do desmatamento e pelo desmonte das nossas leis e defesas contra desastres climáticos”. Como é isso se o governo é da esquerda?

Sem apresentar provas, como de costume, criando narrativas de um mundo paralelo à realidade vivida, a dirigente do PT acusou o presidente Bolsonaro de promover também garimpo ilegal e incentivar a invasão de terras indígenas, e como se não bastasse, foi além, ao acusar a ‘extrema-direita’ de estar coordenando ações para incentivar os incêndios no país. Algo terapêutico já!!!

Segundo a “presidenta” do PT, esses atos criminosos teriam o objetivo de desestabilizar o governo Lula. Então, rapidamente foram formar novamente uma cortina de fumaça acusatória e leviana, como sempre.

“Esse governo hipócrita e mentiroso de esquerda e desse” BARBUDINHO” não tem nenhum motivo para politizar ou acusar o presidente Bolsonaro. Saímos do governo de forma positiva. Até agora esse governo não conseguiu nem mostrar para o que veio. Sem planejamento nenhum, não deveria nem estar discutindo esse assunto, muito menos fazendo acusações sem nenhum tipo de prova”, afirmou Coronel Chrisóstomo (PL/RO).

A declaração ocorreu durante a participação do parlamentar dos eventos da visita do presidente Bolsonaro ao estado de Rondônia na semana passada, a visita teve o intuito de fortalecer as campanhas municipais, bem como as parcerias entre o PL e os partidos de coligação para crescimento do partido dentro das eleições deste ano.

Como visto dentro destas declarações do governo do amor, essa quase paranoia para culpar Bolsonaro e defender o chefe, o descondenado Lula da Silva, “fica a dúvida às vezes onde começa a má-fé e onde termina caso psiquiátrico” – Navarro.