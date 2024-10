O voleibol escolar de Vilhena representado pela equipe da escola FAVOO COOPEVI (feminino), conquistou pódio na edição 2024 do JEBS (Jogos Escolares Brasileiro), que teve Recife/PE como cidade sede da competição e desde o dia 19 reúne milhares de estudantes de todo país.

O time de Vilhena mesmo não tendo feito bons jogos na fase de grupo, nossas meninas se recuperaram e fizeram bons jogos contra as representações de Sergipe e Pará; com destaque para o confronto com as meninas do Pará quando de virada conquistaram o título da série bronze coroando com ouro uma temporada muito especial para meninas de Vilhena, que conquistaram todas as competições da categoria em que disputaram na temporada.

Ainda sobre o nosso voleibol escolar, os próximos dois dias podem entrar para história da modalidade em decorrência da inédita semi final do vôlei de praia na série ouro (time da escola FAVOO), podendo colocar Vilhena no pódio dos melhores da modalidade. A conquista do top four escolar veio com a vitória das irmãs Rafaela e Sabrina Monteiro sob o comando do professor France Lima que buscarão a inédita medalha para Vilhena e Rondônia.

O êxito do voleibol escolar de Vilhena tem evidenciado a parceria de sucesso da AVV com as escolas da cidade clima que temporada após temporada se mantém entre os melhores do nosso Estado e agora do Brasil.