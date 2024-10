A Universidade Federal de Rondônia (UNIR), em parceria com o MEC e a Secretaria de Educação de Rondônia (SEDUC), realizará o lançamento do primeiro livro didático de alfabetização na língua Wari.

O evento, promovido pela Ação Saberes Indígenas na Escola, acontecerá no dia 02 de outubro de 2024, às 09h, no Auditório do Ministério Público de Guajará-Mirim (RO).

Os livros, intitulados “NRO XIN HRIK PIN XIN XRAO’ XIN” e “NORO XIN KEREK PIN XIN TAXI’ XIN”, foram construídos coletivamente pelos professores e professoras indígenas do grupo étnico Wari, que inclui as comunidades Oro Waram, Oro Mon, Oro Waram Xijein, Oro Nao’, Oro At e Oro Eo. Essas obras reforçam o protagonismo indígena na educação, promovendo a valorização das línguas e culturas tradicionais em um contexto intercultural.

O lançamento dos livros marca um importante passo no fortalecimento dos saberes tradicionais indígenas, proporcionando uma base sólida para a alfabetização das crianças Wari em sua língua materna. Essa iniciativa é uma conquista significativa na preservação da língua e identidade cultural desses povos, contribuindo para um diálogo entre o conhecimento ancestral e a educação escolar contemporânea.

O evento contará com a presença de autoridades educacionais e líderes indígenas, sendo um momento de celebração e reconhecimento do esforço conjunto que resultou na concretização deste projeto. A presença de todos os interessados em educação e cultura indígena é esperada para aplaudir essa importante realização.

Nos dias que antecedem o lançamento, está ocorrendo uma formação pedagógica no campus da UNIR em Guajará-Mirim, nos dias 30 de setembro e 01 de outubro (FOTO), voltada para professores indígenas. Esta formação orientará sobre o uso didático dos novos livros, garantindo que o material seja utilizado de maneira eficiente nas salas de aula, do 1º ao 5º ano.

Essa ação reafirma o compromisso da Ação Saberes Indígenas na Escola com a educação indígena, promovendo o fortalecimento das comunidades Wari por meio de suas próprias vozes e experiências educativas.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Professora Dra. Edineia Isidoro, Coordenadora Geral da Ação Saberes Indígenas, pelo telefone (69) 99223-4110.