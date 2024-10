Aproximadamente 550 fiéis católicos (incluindo pessoal de apoio) participaram da Romaria iniciada em Cerejeiras, na noite de sábado, 28, e encerrada em Colorado do Oeste, na manhã de domingo, 29.

Os participantes percorreram, a pé, 42 km para chegarem ao destino, numa verdadeira demonstração de fé. Durante o trajeto, os grupos foram se dispersando e os que não conseguiram finalizar foram de ônibus até a cidade.

Durante o percurso, com a maioria do trajeto realizado em estrada de chão, os participantes tiveram apoio de várias equipes, de famílias de comunidades rurais, membros do Tiro de Guerra (na responsabilidade do Subtenente Belles), da Polícia Militar e teve até uma ambulância. Nos pontos de paradas, os participantes tinham à disposição água, suco e alimentos. Um integrante da equipe do site Extra de Rondônia participou da Romaria.

Entrevistada pelo Extra de Rondônia, Daiany Peres Trindade, secretária da paroquia de Colorado do Oeste, disse que a organização – que está em sua oitava edição – deste ano ficou sob o comando dos padres Edmilson, de Cerejeiras, e Adriano, de Colorado.

“Se Deus quiser, ano que vem tem mais e a previsão é que seja em outubro. Esse ano teve uma mudança de data devido a algumas organizações internas da paróquia. Na chegada, na manhã de domingo, sempre acolhemos com café da manhã na paróquia e disponibilizamos os dormitórios com banheiros para quem desejar descansar e tomar um banho pra participar da missa”, explicou Daiany.

HISTÓRIA

Daiany informou que a Romaria, percorrendo as cidades de Cerejeiras e Colorado, teve inicio em 11 de outubro de 2017, em comemoração aos 300 anos Mariano, que sugeria que fizesse algum evento para as graças e bênçãos recebidas por intermédio a Nossa Senhora Aparecida.

E foi “sonhando acordado” que o Padre José Élio Dukievicz, na época pároco da Paróquia Cristo Salvador, em Cerejeiras, teve a ideia de fazer Romaria na região do Cone Sul de Rondônia, tendo em vista que Colorado é dedicado a Nossa Senhora Aparecida e grande parte dos moradores da região passaram por Colorado.

Daiany explica que outra motivação foi que muitas pessoas chegaram a pé na região na época da Colonização. “Então, não seria difícil agora fazer a caminhada no sentido inverso. Não a caminhada no sentido de conquistas de terras, mas sim passando pela terra com a fé e devoção a Nossa Senhora”, analisa.

Foi assim que, no dia 11 para o dia 12 de outubro de 2017, às 20h30, iniciou-se a caminhada de Cerejeiras a Colorado do Oeste. “Naquele tempo vieram 530 pessoas, sendo que umas 150 não conseguiram chegar. Por isso, os ônibus ajudam pegando os romeiros pelos caminhos”, lembra.

>>> ASSISTA AOS VÍDEOS ABAIXO: