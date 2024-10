A Polícia Militar do Estado de Rondônia, por meio do 3º Batalhão de Polícia Militar, divulga os resultados de suas operações no município de Vilhena e região, durante o terceiro trimestre de 2024.

Zero homicídios no mês de setembro

O trabalho conjunto entre a Polícia Militar e Polícia Civil resultou em um índice de zero homicídios no mês de setembro.

Apreensão de armas e drogas

A intensificação do policiamento ostensivo resultou na apreensão de 43 armas de fogo e 342 munições, que foram retiradas das mãos de criminosos, contribuindo para a redução da violência na região. Além disso, foram registradas 117 ocorrências de apreensão de drogas diversas perfazendo um total aproximado de 22kg, reforçando o combate ao tráfico de entorpecentes.

Recaptura de foragidos da justiça e recuperação de veículos

A Polícia Militar também atuou na recaptura de 58 foragidos da justiça, que foram localizados e detidos em abordagens e averiguações realizadas pelos militares. Além disso, 36 veículos com ocorrências de furtos e roubos foram recuperados em abordagens e blitz realizadas pela PMRO.

Atendimento de ocorrências e acidentes de trânsito

Ao todo, a Polícia Militar se fez presente no atendimento de 3458 solicitações recebidas via 190, demonstrando o compromisso da corporação com a comunidade. Além disso, foram registrados e atendidos 313 acidentes de trânsito, reforçando a importância do trabalho preventivo e de fiscalização no trânsito.

Compromisso com a segurança e a tranquilidade da população

A Polícia Militar do Estado de Rondônia, representada no cone sul de Rondônia pelo 3º BPM, tem cumprido com afinco seus deveres constitucionais através do esforço e empenho de cada profissional da corporação, que diuturnamente tem desempenhado suas funções com eficiência, buscando sempre proporcionar uma melhor segurança à população Vilhenense, bom como dos demais municípios que abrange.

Próximos passos

A Polícia Militar reforça o compromisso de continuar atuando de forma estratégica e intensiva no combate à criminalidade, garantindo a segurança e a tranquilidade da população de Vilhena e região.