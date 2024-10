O vereador Joel da Enfermagem (União Brasil) esteve recentemente na Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA), no setor de Recursos Humanos, para apresentar importantes demandas dos servidores da saúde e buscar respostas sobre a situação da ambulância da Vila da Penha, localizada no distrito de Abunã.

A falta de um veículo em pleno funcionamento tem causado preocupação entre os moradores da região, que dependem desse serviço para atendimentos de emergência.

Segundo informações obtidas pelo vereador, a ambulância está em manutenção e será reposta em breve. No entanto, Joel da Enfermagem destacou um problema recorrente: as ambulâncias que atendem os distritos não são novas, o que gera dificuldades constantes no atendimento às comunidades. Diante dessa situação, o vereador discutiu com a equipe da SEMUSA a necessidade urgente de viabilizar a aquisição de novas ambulâncias para garantir um serviço mais eficiente e seguro à população.

Além da questão da ambulância de Abunã, Joel também levou as demandas das comunidades do Baixo Madeira, reafirmando seu compromisso em lutar por melhorias na saúde em todas as regiões. “Nosso objetivo é garantir que todos os distritos tenham acesso a um atendimento digno e de qualidade, e vamos continuar trabalhando para que as necessidades dos servidores da saúde e da população sejam atendidas”, afirmou o vereador. ´