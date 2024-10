Em mais uma edição do Sicoob Saúde, tradicional passeio ciclístico promovido pela Sicoob Credisul, 16,1 mil ciclistas tomaram as ruas em celebração ao Dia Mundial do Coração.

O evento, realizado no domingo, 29 de setembro, aconteceu simultaneamente em 35 cidades de Rondônia, Mato Grosso, Acre e Amazonas. No total, foram sorteadas 633 bicicletas e percorridos 205,6 km.

Desde o seu lançamento, em 2015, o Sicoob Saúde já reuniu mais de 63 mil pessoas de todas as idades. Este ano, além de incentivar o bem-estar físico, o evento trouxe uma novidade: as Clínicas Financeiras, oferecendo consultoria gratuita aos participantes. Ao todo, 290 atendimentos foram realizados, mostrando o compromisso da cooperativa com a saúde integral, tanto física quanto financeira.

Segundo Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração da Sicoob Credisul, o evento se consolida a cada ano, reforçando o compromisso da cooperativa com a qualidade de vida das comunidades. “Estamos muito felizes com o crescimento do Sicoob Saúde, que já se tornou tradição em nossas localidades. O passeio é uma maneira de lembrarmos a importância de adotar um estilo de vida mais saudável, cuidando do coração e da saúde como um todo”.

Entre as cidades participantes, Vista Alegre do Abunã, distrito de Porto Velho (RO), chamou atenção por ter o maior número de inscritos, com 1.543 ciclistas. Lucas do Rio Verde (MT) ficou em segundo lugar, com 1.454 participantes, seguido por Vilhena (RO), com 1.199. Em Rio Branco (AC) e Cuiabá (MT), o evento também foi um sucesso, com 568 e 442 inscritos, respectivamente. Em Porto Velho, no entanto, o passeio foi adiado devido à baixa qualidade do ar causada pelas queimadas, e acontecerá no dia 12 de outubro.

Além de promover a conscientização sobre a prevenção de doenças cardíacas, uma das principais causas de morte no Brasil, o Sicoob Saúde também tem um forte caráter solidário. Para participar, cada ciclista doou 1 kg de alimento não perecível ou um item de limpeza, que foram repassados a instituições filantrópicas nas cidades envolvidas.

Com o Sicoob Saúde, a cooperativa reafirma seu compromisso com a promoção da saúde, cidadania e bem-estar, impactando positivamente milhares de pessoas e reforçando a importância do cuidado com o coração em todas as suas iniciativas.