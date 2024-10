José Carlos, candidato a vereador em Vilhena pelo MDB, concedeu entrevista ao Extra de Rondônia, destacando sua campanha e a interação com os eleitores.

Em sua fala, José Carlos enfatizou que sua campanha está bem encaminhada, contando com o apoio da comunidade e de colegas dos Correios, onde atua como carteiro há mais de 22 anos. “Nossa campanha teve um engajamento muito bom, e os 510 votos que obtive na eleição passada me credenciaram para uma disputa forte nesta eleição”, destacou.

O candidato ressaltou sua participação ativa na comunidade ao longo dos últimos quatro anos, o que, segundo ele, gerou confiança nas pessoas. Ele mencionou que os principais problemas da população continuam sendo saúde, falta de creches e infraestrutura, especialmente asfalto. No entanto, José Carlos vê a falta de representatividade como o maior desafio: “A população não conhece os vereadores, principalmente nos bairros, o que gera uma carência de representatividade”, analisa.

Sobre o cenário político no Executivo municipal, ele criticou as frequentes trocas de prefeitos em Vilhena, apontando que essa instabilidade prejudica o desenvolvimento da cidade. “A falta de continuidade nos projetos é um grande problema, e a polarização política tem gerado rivalidade ao invés de focar no interesse da população”, assegura.

Uma das principais novidades de sua campanha foi a inclusão de propostas voltadas para a terceira idade. José Carlos reconheceu a necessidade de mais políticas públicas para os idosos e apresentou projetos como a criação de uma pista de caminhada e um centro de lazer no Centro do Idoso. Ele também pretende implantar uma ouvidoria específica para essa faixa etária, oferecendo suporte em questões relacionadas à aposentadoria e saúde.

Outro foco de sua campanha são as pessoas com deficiência, com o compromisso de lutar pela acessibilidade e inclusão. José Carlos quer garantir que leis já existentes sejam cumpridas e pretende criar convênios para facilitar o acesso a consultas e serviços de saúde para a população mais vulnerável.

Por fim, o candidato deixou uma mensagem de esperança para os eleitores, ressaltando que, apesar das decepções com a política, é necessário acreditar em representantes comprometidos com a comunidade. “Se eleito, vou atuar ouvindo mais do que falando, dando voz às associações e movimentos para que as pessoas se sintam de fato representadas”, finalizou.