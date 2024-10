Nesta quarta-feira, 2 de outubro, a cidade de Cerejeiras foi palco de manifestações em apoio à prefeita Lisete Marth, após declarações do radialista Wilson Aguiar.

Em áudios compartilhados em grupos de aplicativos de mensagem, o comunicador fez acusações contra a prefeita envolvendo o aumento do IPTU no município.

As declarações de Aguiar geraram grande repercussão na cidade, motivando a reação de entidades e grupos organizados de mulheres, que se posicionaram em defesa de Lisete Marth. A mobilização teve início com mensagens de apoio circulando nas redes sociais e culminou em uma passeata realizada no início da noite desta quarta-feira.

Ouvido na noite de quarta-feira pela reportagem do Extra de Rondônia, Wilson Aguiar afirmou que nunca quis atacar a honra da prefeita, mas assumiu ter se expressado mal. Ele afirmou que estava contestando uma versão dada por Lisete segundo a qual a elevação de IPTU na cidade teria sido responsabilidade de um secretário.

Ao se pronunciar, Aguiar usou a expressão “puta mentirosa” e ele garante que – na verdade – quis dizer que a afirmação da prefeita seria uma “puta mentira”. Wilson também emitiu uma nota de esclarecimento acerca do assunto, assim como divulgou um vídeo onde se retrata e pede desculpa pela situação.

O radialista afirma, ainda, que está havendo distorção e exagero acerca do episódio, com uso político do fato.

Assista ao vídeo abaixo:

