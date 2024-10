Weslaine Amorim, candidata a vereadora pela Federação PSDB/Cidadania, visitou a redação do Extra de Rondônia, momento em que falou sobre os desafios de sua campanha e as principais demandas que tem encontrado nas ruas.

Em sua primeira candidatura, Weslaine, que já atuou como secretária municipal de saúde, avalia que o processo eleitoral tem sido intenso, mas gratificante, especialmente por permitir uma proximidade maior com a população e suas necessidades.

“É um desafio muito grande, por ser a primeira vez que me candidato. Sempre estive envolvida em campanhas eleitorais, mas nunca como candidata. É uma experiência completamente diferente”, afirmou Weslaine.

Ela mencionou que a saúde tem sido uma das principais demandas apresentadas pela população, e que, apesar de avanços, há muito a ser feito. “A assistência social também carece de projetos, especialmente para geração de emprego e renda para famílias vulneráveis”, completou.

Com experiência na área da saúde e assistência social, Weslaine destacou a falta de apoio para iniciativas como a agricultura familiar e projetos sociais que poderiam melhorar a qualidade de vida da população. Ela também citou a causa animal como uma de suas principais bandeiras, afirmando que pretende firmar parcerias entre o poder público e ONGs locais para oferecer melhores condições aos abrigos. “A causa animal não é apenas uma questão social, mas também de saúde pública”, ressaltou.

Outro ponto abordado pela candidata foi o crescente número de diagnósticos de autismo e TDAH no município. Segundo Weslaine, embora exista uma associação que presta suporte, como a AMAVI, a rede pública ainda não oferece o tratamento adequado. “Não há uma equipe multiprofissional disponível para atender essas crianças e adultos, que estão sendo diagnosticados cada vez mais”, lamentou.

Quando questionada sobre a percepção da população em relação à atual Câmara de Vereadores, Weslaine afirmou que a maioria dos eleitores com quem conversou expressa insatisfação e pede por renovação. “Muitas pessoas querem mudanças. Eu acredito que alguns vereadores serão reeleitos, mas a minha atuação será voltada para o povo e para as necessidades reais da comunidade”, garantiu.

Weslaine finalizou a entrevista com um apelo à participação popular no processo eleitoral. “Estamos na reta final do pleito, e tenho visto muitas pessoas indecisas. Isso não é bom para nossa cidade. Peço que as pessoas compareçam às urnas, avaliem bem os candidatos e façam uma boa escolha. Mais do que votar, é importante acompanhar o trabalho dos eleitos, porque são eles que promovem as ações que afetam diretamente suas vidas”, concluiu.