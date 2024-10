O cantor Alipe Alves confirmou o lançamento da primeira edição do projeto “Acústico no Guaporé”, que acontecerá neste sábado, 5, no Old Ranch em Vilhena.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, o artista revelou que o projeto foi idealizado por ele e gravado em julho na Vila Neide, em Cabixi, com planos de se tornar uma tradição anual, já com a segunda edição prevista para 2025. “Todo ano estaremos realizando essa edição do Acústico no Guaporé”, afirmou Alipe, destacando a ambição de transformar o evento em uma referência para fãs de música ao vivo e acústica.

A produção contou com o apoio de empresários, amigos, e da Pousada Guaporé Pesco Hotel, além da participação da Zoom Produções e do produtor de vídeo Lucas Aneli. “Graças a várias pessoas envolvidas, conseguimos realizar esse projeto”, celebrou o cantor.

O evento de lançamento, que promete ser uma noite especial, terá início às 22h, com uma apresentação do cantor Rafael Nascimento, de Comodoro, seguida do aguardado lançamento ao vivo do DVD “Acústico no Guaporé”.

Este marco na carreira de Alipe foi celebrado com um convite pessoal do artista ao público: “Orgulhosamente, tenho o prazer de convidar você a estar presente neste dia especial. Sua presença é muito importante neste grande momento da minha carreira musical. Conto com você!”, declarou.

>>>>> Clique na imagem para ampliar >>>>>>