Na manhã desta quarta-feira, 2 de outubro, a candidata à prefeitura de Vilhena pelo PRD, Raquel Donadon, visitou a redação do Extra de Rondônia, momento em que fez uma avaliação de sua campanha eleitoral.

Ela ressaltou a aproximação com o povo e o apoio crescente que tem recebido. “A experiência foi muito boa, recebemos muito incentivo, apoio, o povo realmente reconhecendo o nosso trabalho. Estou muito contente com esse final de campanha, com a sensação de missão cumprida”, afirmou.

Durante a entrevista, Raquel destacou a importância de reestruturar áreas essenciais da cidade, como educação e saúde. Segundo ela, Vilhena necessita urgentemente de mais escolas e creches para atender a população em crescimento. “O clamor das mães por vagas nas creches é muito grande. Muitas não conseguem trabalhar porque precisam cuidar dos filhos, já que não há vagas suficientes”, apontou.

Outro ponto citado foi a saúde pública, que, segundo a candidata, enfrenta uma demanda reprimida por exames e atendimentos especializados. “Há muita gente esperando por atendimento e exames, e vamos focar nisso. A saúde em Vilhena precisa de melhorias urgentes”, garantiu.

Além disso, Raquel enfatizou o compromisso com a retomada de projetos sociais que, segundo ela, foram deixados de lado pela atual gestão. “Nos últimos dois anos, acabaram com os projetos sociais que nós havíamos deixado. Quero reativar esses programas que atendiam desde gestantes até idosos”, afirmou.

Raquel também falou sobre seus planos para estimular a economia local. Ela destacou a importância de atrair novas empresas para Vilhena e mencionou compromissos específicos, como a instalação de um frigorífico de frango, que, segundo ela, ajudará na geração de empregos. “Nosso compromisso é trazer grandes empresas novamente para Vilhena. Sabemos como incentivar e buscar novas oportunidades de emprego para nossa população”, declarou.

A candidata ainda reafirmou sua intenção de construir uma nova UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no setor Cristo Rei, mesmo diante de críticas de adversários sobre a viabilidade do projeto. “Somos uma região macro, que atende não só Vilhena, mas toda a redondeza. Nós vamos fazer essa UPA”, assegurou.

Raquel também expressou surpresa e indignação com os ataques pessoais que sofreu durante a campanha, especialmente os direcionados às mulheres. “Fui atacada como mulher, e isso é muito lamentável nos dias de hoje. Um homem conhecido da lei fazer isso é algo que eu não esperava”, disse.

Por fim, Raquel Donadon deixou uma mensagem de esperança para os eleitores de Vilhena. “Quero pedir o apoio da nossa população. Estamos aqui para lutar por uma Vilhena melhor, com mais emprego, saúde, educação e assistência social, além disso não tenho processo algum, nenhum tipo de embaraço, e meu compromisso é para os quatro anos do mandato, pois minha pretensão é fazer o melhor para o nosso povo no período de comando do Executivo”, concluiu.