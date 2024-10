O segundo dia do I Congresso de Ciências da Saúde da FIMCA Jaru, realizado em 01 de outubro, foi marcado por uma rica programação voltada ao aprofundamento dos conhecimentos específicos de cada curso, proporcionando aos acadêmicos uma imersão nas diversas áreas da saúde.

Desde cedo, os estudantes de Medicina se reuniram na Igreja Batista para uma série de atividades que exploraram as múltiplas áreas de atuação da profissão médica. Com uma programação diversificada, os futuros médicos tiveram a oportunidade de participar de palestras e debates, interagindo com profissionais experientes que compartilharam suas vivências e desafios do dia a dia na área da saúde.

Enquanto isso, à noite, os estudantes dos cursos de Psicologia, Enfermagem, Farmácia e Odontologia se concentraram no campus da FIMCA Jaru para assistir a palestras ministradas por especialistas de várias regiões do estado. Os palestrantes trouxeram suas perspectivas sobre o mercado de trabalho e as diferentes possibilidades de atuação dentro de cada profissão. Esse contato direto com profissionais atuantes no mercado permitiu aos acadêmicos uma visão mais realista e abrangente das suas futuras carreiras, ampliando seu entendimento sobre as diversas frentes de trabalho e oportunidades que as profissões de saúde oferecem.

O segundo dia do congresso foi, sem dúvida, uma oportunidade enriquecedora para os participantes, ao proporcionar um espaço para aprendizado prático e reflexões sobre as realidades do mercado de trabalho. Essa interação com diferentes áreas e profissionais possibilitou aos acadêmicos vislumbrar caminhos diversos e traçar suas futuras trajetórias profissionais com maior clareza. O evento segue cumprindo seu papel de integrar os futuros profissionais de saúde com as demandas e possibilidades de suas respectivas áreas, tornando-se um marco importante para a formação dos estudantes.

