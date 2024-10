O candidato Anderson Kozowiski, mais conhecido como “Anderson Motorista”, está concorrendo a uma vaga de vereador em Vilhena pelo Podemos.

Em visita à redação do Extra de Rondônia, ele fez um balanço de sua campanha, destacando que desta vez sente maior apoio por parte dos eleitores. “Nossa campanha tem sido boa, bem recebida. Na outra vez que me candidatei, tirei 435 votos, quase cheguei. Hoje, vejo que temos uma força maior, pois as pessoas querem mudança e renovação”, afirmou.

Anderson “motorista”, que é servidor municipal e atua no setor de transportes de pacientes, além de ter contribuído com a Casa de Apoio em Porto Velho, ressaltou algumas das conquistas que conseguiu nessa área. “Conseguimos um carro e uma ambulância para o setor de transportes, além de uma reforma na Casa de Apoio no ano passado”, disse.

Uma de suas principais propostas é doar metade do salário de vereador para ONGs e entidades de Vilhena. “Existem várias ONGs que trabalham com idosos, dependentes químicos, crianças e animais abandonados, e muitas delas sobrevivem com orçamento voluntário, rifas e bingos. Fiz um compromisso de doar metade do meu salário para ajudá-las”, explicou.

Ao ser questionado sobre as principais demandas da população durante sua campanha, Anderson mencionou que a saúde é a principal preocupação. “As pessoas pedem mais atenção à saúde, que é sempre prioridade, além de asfaltamento em alguns bairros e mais atuação dos vereadores”, comentou. Ele destacou que os eleitores reclamam da falta de proximidade dos parlamentares, afirmando que muitos prometem e depois não cumprem. “Muitos reclamam que os vereadores não vão até os bairros para ouvir a população. Às vezes, é importante ir lá, nem que seja só para tomar um café e ouvir as reclamações”, completou.

Sobre o desempenho da atual legislatura, Anderson afirmou que alguns vereadores fizeram um bom trabalho, mas que há necessidade de renovação. “Temos bons vereadores, mas acho que precisamos de algumas cabeças novas para pensar em mudanças e ajudar a população”, opinou.

Em relação ao Executivo, Anderson elogiou a administração atual, destacando melhorias na saúde e na gestão pública de Vilhena. “A saúde melhorou muito, principalmente nas cirurgias. A troca constante de prefeitos, que era um problema, parou. A gestão atual está sendo bem aceita”, afirmou.

Encerrando a entrevista, Anderson deixou uma mensagem de agradecimento aos eleitores e reforçou suas propostas. “Temos boas ideias para a população, como a doação de metade do salário e a busca por melhorias no transporte de pacientes. Queremos um ônibus mais equipado e com profissionais de saúde para acompanhar os pacientes nas viagens longas. Peço que as pessoas confiem mais na política e tentem eleger alguém que realmente faça a diferença pelo município”, finalizou.