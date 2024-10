Na noite desta terça-feira 01 de outubro o candidato a prefeito pelo município de Cabixi, Silvano Almeida (MDB) e seu candidato a vice-prefeito Fábio Matos (PRD), realizaram um encontro com moradores do Distrito de Planalto São Luís, área rural do município.

O candidato a prefeito de Cabixi nas eleições de 2024 pela coligação “Renovação e Progresso”. O evento atraiu dezenas de eleitores dos distritos, que compareceram em peso para conhecer as propostas de governo do candidato a prefeito do município.

Silvano que é filho do ex-prefeito Silvenio Almeida, apresentou seu plano de governo com foco no desenvolvimento e na melhoria da qualidade de vida dos moradores de Cabixi. A presença maciça do público demonstrou o forte apoio popular à sua candidatura, reforçando o compromisso de continuar o legado político de sua família no município.

O candidato a prefeito Silvano Almeida, promoveu um do maior comício já realizado no distrito de Planalto São Luís. O evento marcou uma demonstração de força e apoio popular, consolidando Silvano e Fábio como os principais nomes na corrida eleitoral do dia 6 de outubro.

Estiveram presentes o candidato a prefeito Silvano, seu candidato a vice-prefeito Fábio Matos, deputado estadual Ezequiel Neiva de Carvalho, o ex-prefeito e pai do candidato, Silvenio Almeida, candidatos a vereadores população, apoiadores e funcionários públicos.