SELVA FELIZ 2024 no CACOAL SELVA PARK Em comemoração ao DIA DA CRIANÇA foi realizado o tradicional SELVA FELIZ, evento filantrópico com inúmeros parceiros no famoso e prestigiado CACOAL SELVA PARK em Cacoal/RO. Neste ano foram 1.600 crianças e adolescentes, que usufruíram do maravilhoso espaço do ACQUA PARK e demais instalações, diversão nas diversas piscinas, inclusive na piscina de ondas, com lanches, almoço, picolés a vontade e ainda, lembrancinhas no encerramento do dia de pura descontração e alegria, tudo monitorado com toda segurança pelos voluntários.

QUEIJO 4 CACHOEIRAS EM DIA DE PODCAST O empresário FRANCISCO JUNIOR da empresa MIDAS de Produção de Mídia e Transmissão em Cacoal/RO, responsável pela produção do PODCAST Jornalista Marisa Linhares com os HOMENAGEADOS do TROFÉU CACAU DE OURO 2024, em tarde de gravações de Podcast na concessionária PSV PEUGEOT foi presenteado pela diretora Marcia Groner com o QUEIJO 4 CACHOEIRAS, empresa do GRUPO GILBERTO MIRANDA, que comercializa em suas concessionárias em Rondônia o premiado queijo. O renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA será homenageado com o tradicional troféu no próximo dia 26, no salão de eventos TOLDU’S Buffet, com decoração de MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da AGITO RO Som e Iluminação.

PODCAST JORNALISTA MARISA LINHARES NA TV SURUI Em Cacoal/RO, nesta semana visitei o empresário Valdeci Lopes da TV SURUI e diretor da MASSA FM CACOAL empresas que receberão o Troféu CACAU DE OURO 2024, tradicional evento de homenagens que acontece no dia 26 deste mês. Diariamente às 13:30h é transmitido pela TV SURUI na ÍNTEGRA o PODCAST Jornalista Marisa Linhares, com os HOMENAGEADOS da tradicional homenagem, que neste ano realiza sua 21ª EDIÇÃO.

CASA&DECORAÇÃO no TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Em Cacoal/RO, a loja CASA&DECORAÇÃO de móveis e decoração que está com sua tradicional BLACK NIVER durante todo o mês de outubro, receberá o Troféu CACAU DE OURO 2024, tradicional evento de homenagens que acontece no próximo dia 26, no salão de eventos TOLDU’S Buffet, com decoração de MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da AGITO RO Som e Iluminação.

CERNIC NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Em Cacoal/RO, a respeitada instituição filantrópica e de utilidade pública CERNIC – CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA INFANTIL DE CACOAL receberá o Troféu CACAU DE OURO 2024, tradicional evento de homenagens que acontece no próximo dia 26, no salão de eventos TOLDU’S Buffet, com decoração de MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da AGITO RO Som e Iluminação. Na foto o presidente EDNILSON CALEIRO e a diretora geral NALZIRA DE FÁTIMA durante gravação do PODCAST Marisa Linhares em cenário na loja DIMARE Cacoal de móveis planejados, com produção da MIDAS.

FRIOS CACOAL – AURORA NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Em Cacoal/RO, a renomada empresa DISTRIBUIDORA FRIOS CACOAL receberá o Troféu CACAU DE OURO 2024, tradicional evento de homenagens que acontece no próximo dia 26, no salão de eventos TOLDU’S Buffet, com decoração de MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da AGITO RO Som e Iluminação. Na foto o empresário JOCIMAR SEPP durante gravação do PODCAST Marisa Linhares em cenário na loja DIMARE Cacoal de móveis planejados, com produção da MIDAS.

MAÇONARIA “O SAMARITANO” NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Em Cacoal/RO, a MAÇONARIA “O SAMARITANO” receberá o Troféu CACAU DE OURO 2024, tradicional evento de homenagens que acontece no próximo dia 26, no salão de eventos TOLDU’S Buffet, com decoração de MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da AGITO RO Som e Iluminação. Na foto o Venerável Mestre MAGNUN CRIVELARO e o Assessor NELSON RANGEL SOARES FILHO do Grão Mestre durante gravação do PODCAST Marisa Linhares em cenário na loja DIMARE Cacoal de móveis planejados, com produção da MIDAS.

CENTRO AUDITIVO OUÇA MAIS NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Em Cacoal/RO, o CENTRO AUDITIVO OUÇA MAIS receberá o Troféu CACAU DE OURO 2024, tradicional evento de homenagens que acontece no próximo dia 26, no salão de eventos TOLDU’S Buffet, com decoração de MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da AGITO RO Som e Iluminação. Na foto a Fonoaudióloga POLLYANNE SAVIO durante gravação do PODCAST Marisa Linhares em cenário na loja DIMARE Cacoal de móveis planejados, com produção da MIDAS.

FERRO FORTE NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Em Cacoal/RO, a empresa FERRO FORTE receberá o Troféu CACAU DE OURO 2024, tradicional evento de homenagens que acontece no próximo dia 26, no salão de eventos TOLDU’S Buffet, com decoração de MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da AGITO RO Som e Iluminação. Na foto o empresário engenheiro civil CARLINHOS MAIA durante gravação do PODCAST Marisa Linhares em cenário na concessionária PSV PEUGEOT com produção da MIDAS.

CLÍNICA ORALCENTER NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Em Cacoal/RO, a moderna CLÍNICA ORALCENTER receberá o Troféu CACAU DE OURO 2024, tradicional evento de homenagens que acontece no próximo dia 26, no salão de eventos TOLDU’S Buffet, com decoração de MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da AGITO RO Som e Iluminação. Na foto a cirurgiã-dentista MARIA EDUARDA especialista em Endodontia, Implantodontia e Ortodontia durante gravação do PODCAST Marisa Linhares em cenário na loja DIMARE Cacoal de móveis planejados, com produção da MIDAS.

GRUPO GILBERTO MIRANDA NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 O renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia receberá o Troféu CACAU DE OURO 2024, tradicional evento de homenagens que acontece no próximo dia 26, no salão de eventos TOLDU’S Buffet, com decoração de MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da AGITO RO Som e Iluminação. Na foto o consultor de vendas ANDRÉ DOTTO PACHECO da GWM MEGA MOTORS durante gravação do PODCAST Marisa Linhares em cenário na loja PSV no Cacoal Shopping, com produção da MIDAS.

JR.RO EXTINTORES E SINALIZAÇÕES no TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Em Cacoal/RO, foi inaugurada as novas e moderna instalações da JR.RO EXTINTORES E SINALIZAÇÕES do empresário JOSIEL JUNIOR PEREIRA, que tem venda, recarga e manutenção de extintores, placas de sinalização fluorescente e execução de Projeto Contra Incêndio. Na foto Josiel com a esposa Valéria Ferreira da Silva, e a auxiliar administrativo comercial Angélica Arruda. A empresa JR.RO EXTINTORES E SINALIZAÇÕES receberá o Troféu CACAU DE OURO 2024, tradicional evento de homenagens que acontece no próximo dia 26, no salão de eventos TOLDU’S Buffet, com decoração de MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da AGITO RO Som e Iluminação.

KELLY POLIZELLO NA XXXIV AJORSUL Com o esposo pecuarista NIVALDO PAVÃO, a empresária KELLY POLIZELLO das renomadas lojas CONTÁGIO JOIAS E ÓCULOS no Paraty Shopping e no Cacoal Shopping em Cacoal/RO, participou da 34ª Edição da AJORSUL FAIR MERCOÓPTICA 2024 em Gramado/RS, no período último de 26 a 28. O evento que teve realização no Gramado Serra Park é uma das mais importantes feiras de negócios dos setores no Brasil, que reúne compradores e fornecedores do segmento. Na foto Kelly e o esposo Nivaldo com Eduardo Marquardt responsável pelo Grupo Luxottica do Sul, que representa as grifes Tiffany, Prada, Dolce&Gabbana, Swarovski, Empório Armani, Ray Ban, Michael Kors, Ferrari e Vogue, e com Leonardo Diniz responsável pela Dolce&Gabbana e Flávia Belo da Swaroviski. A CONTÁGIO JOIAS E ÓCULOS receberá o tradicional Troféu CACAU DE OURO 2024.