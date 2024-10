A justiça popular pode até tardar, mas não falha. A desaprovação ao governo do amor tem trazido preocupação à presidência esquerdista.

A rejeição desse governo subiu de 43% em julho para 45% em setembro, conforme a nova pesquisa do instituto Quaest, divulgada nesta quarta-feira (2). Como se não bastasse, a aprovação do governo CAIU 3 pontos, de 54% para 51%, isso tem tirado o sono da esquerda palaciana.

Segundo o instituto, a pesquisa foi realizada com cerca de 2 mil pessoas maiores de 16 anos, entre os dias 25 e 29 de setembro, com margem de erro de dois pontos percentuais para cima ou para baixo e o nível de confiança conforme a empresa é de 95%.

Toda essa preocupação com o aumento na desaprovação e rejeição é atribuído a uma crescente preocupação do povo com os rumos da economia, que subiu de 21% em julho para 24% em setembro, e com a corrupção, que já é algo corriqueiro e de estimação na esquerda, que passou de 12% para 13%. A maior desaprovação do pai dos pobres “Lula” foi registrada na região Sudeste, onde passou de 48% para 53%, enquanto a aprovação caiu de 48% para 45%. No Centro-Oeste/Norte, a desaprovação também aumentou, passando de 42% para 46%, e a aprovação de 53% para 49%. No Sul, a avaliação está empatada tecnicamente, com 53% de desaprovação e 42% de aprovação. Apenas no Nordeste a avaliação permanece favorável, com 69% de aprovação e 26% de desaprovação. O que não correspondo a um todo, pois Rondônia tem cerca de 76% da população de direita.

Na área religiosa, por exemplo, a desaprovação também cresceu entre os seguimentos, para os católicos (de 37% para 42%) e evangélicos (de 52% para 55%). Isso demonstra uma consistência em relação aos números captados. Além disso, questões como violência, saúde, educação e questões sociais que foram praticamente abandonadas pelo governo do povo.

“Não tem jeito, quando dizem que a voz do povo é a voz de Deus, é isso. Não adianta prometer aquilo que não vão cumprir nunca. Ficar mentindo e sendo hipócrita mundo afora, jogando números de fome e pobreza inexistentes não vai aumentar popularidade em lugar nenhum. O mundo hoje sabe quem é a esquerda no Brasil. Eles estão apenas colhendo aquilo que vêm plantando ao longo de 16 anos de mentiras” afirmou o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL/RO).

Para se ter uma ideia, e até mesmo um parâmetro, na comparação com o governo Jair Bolsonaro, a população tem acordado e percebido que governo Lula nunca foi aquilo que sempre pregou do governante dos pobres, isso levou a imagem real do governo junto ao povo e se tornou mais pessimista. Apenas 38% consideram seu governo melhor, uma queda significativa em relação aos 51% de julho, enquanto 33% acreditam que a situação piorou, ligeiramente abaixo dos 36% anteriormente.