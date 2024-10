A prefeitura de Colorado do Oeste receberá do deputado Ezequiel Neiva, mais um importante reforço financeiro para obras de asfaltamento no município.

O parlamentar destinará nas próximas semanas, o valor de R$ 3,6 milhões que serão aplicados na melhoria da infraestrutura urbana.

Ezequiel Neiva destaca que o recurso está assegurado e que será transferido para o município após o período eleitoral. “Esse investimento realizará o sonho de centenas de famílias que há anos esperam pelo asfalto na frente de suas casas. São anos e anos enfrentando a poeira no período do verão e a lama na época das chuvas. Esse sofrimento vai acabar para as famílias que serão beneficiadas.

O deputado ressalta que há três anos destinou R$ 2,3 milhões para asfaltar várias ruas em Colorado (foto), entre elas a duplicação da Marechal Rondon. “Todo esse investimento é fruto de emenda parlamentar individual. Mas ainda tem os R$ 13,4 milhões que contribuímos para que o Governo de Rondônia encaminhasse ao município, também para asfaltamento, além de R$ 1,2 milhão para obras de recapeamento”, observou Ezequiel Neiva.

Trechos que serão contemplados com asfalto:

Avenida Rio Branco – da BR-435 até a rua Tupi

Rua Seringueira – da Trombetas até a av. rio Branco

Av. Marechal Rondon – da rua av. Trombetas até o final da rua – sentido av. rio Branco

Rua Potiguá – da Av. Trombetas até a Av. Rio Branco

Rua Humaitá – da Av. Trombetas até a Av. Rio Branco